Beim TuS Oeventrop ist der Star die Mannschaft

Arnsberg-Oeventrop. Die Rückkehr des TuS Oeventrop in die Fußball-Bezirksliga ist so gut wie perfekt.

Der TuS Oeventrop wird erstmals nach zehn Jahren in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bezirksliga an den Start gehen. Voraussetzung: Die wegen der Corona-Pandemie zurzeit ausgesetzte Spielzeit in den Amateurligen in Westfalen wird abgebrochen. Diese Entscheidung fällt am Dienstag, 9. Juni, wenn die Auszählung der Stimmen des außerordentlichen Verbandstages vorliegen. Die 149 Delegierten, unter anderem aus den 29 Kreisen, können noch bis diesen Montag über den empfohlenen Abbruch abstimmen.

„Ich habe keine Angst vor der Bezirksliga“, sagt Ulrich Diekmann, der seit mehr als zwölf Jahren Fußball-Abteilungsleiter des TuS Oeventrop ist. Beim letzten Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2008/2009 war Diekmann als Spieler noch selbst dabei. Anschließend spielte der TuS Oeventrop vier Jahre in der damaligen Bezirksliga 5, bevor es im Sommer 2012 zurück in die A-Liga Arnsberg ging.

Ziel ist der Klassenerhalt

Jetzt hat sich die Mannschaft von Trainer Dirk Schnürch die Rückkehr gesichert. Der TuS Oeventrop führt vor dem wahrscheinlichen Abbruch der Saison punktgleich mit dem Zweiten TuS Rumbeck die Tabelle an und damit werden beide Teams in die „Bundesliga des Sauerlandes“ aufsteigen.

„Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, zudem soll sich die Mannschaft unter Dirk Schnürch weiterentwickeln. Man sieht allerdings schon jetzt deutlich die Handschrift des Trainers“, lobt Diekmann und ergänzt: „Er hat in seiner ersten Saison den Umbruch hervorragend hinbekommen.“

Der TuS Oeventrop war unter Dirk Schnürch, Nachfolger des zum SSV Meschede abgewanderten Lars Rathke, ohne zahlreiche Führungsspieler in die aktuelle Saison gestartet. Nicht mehr zur Verfügung standen Torwart Jonas Bauerdick und Tim Hane (beide zum TuS Sundern), Tobias Kutnar (zum SSV Meschede) sowie Markus Kutnar und Mark Berkenkopf (beide Laufbahnende). „Wir haben im Sommer nicht nur Masse, sondern auch viel Klasse verloren. Die junge Truppe hat sich aber schnell gefunden. Besonders defensiv haben wir sehr gut gestanden“, berichtet Diekmann.

Keine großen Veränderungen

In der Tat: Der TuS Oeventrop hat in 20 Punktenspielen nur 23 Gegentore kassiert und stellt damit die beste Abwehr der A-Liga Arnsberg. Handlungsbedarf sieht Diekmann im konditionellen Bereich. „In Sachen Fitness geht die Schere im Kader weit auseinander. Da haben einige einiges aufzuholen, denn in der Bezirksliga weht ein anderer Wind. Da reicht nicht Luft für 75 Minuten, da müssen wir 90 Minuten dagegenhalten“, fordert Diekmann.

Im Kader des Bezirksliga-Aufsteigers wird es keine großen Veränderungen geben. „Der Star bei uns ist die Mannschaft. Und die bleibt komplett zusammen. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt“, berichtet der 46-Jährige, der beruflich in Olsberg beim Sozialwerk für Bildung und Jugend arbeit. „Die Vorfreude auf die Bezirksliga ist jedenfalls riesig.“