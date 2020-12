Bezirksligaspieler wechselt zum FC Neheim-Erlenbruch

Neheim Der FC Neheim-Erlenbruch hat jetzt seinen ersten Winter-Zugang bekannt gegeben.

Der FC Neheim-Erlenbruch rüstet weiter auf. Der Tabellendritte der Arnsberger Fußball-A-Kreisliga gab jetzt mit Steven Ullmann von Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen einen hochkarätigen Winter-Zugang bekannt.

Der 27-jährige Ullmann war im Sommer 2014 vom TuS Müschede (heute SG Herdringen/Müschede) nach Langscheid in den Sportpark gewechselt. In der zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison in der "Bundesliga des Sauerlandes“ kam der Mittelfeldspieler allerdings nur einmal zum Einsatz „Wir freuen uns über die Zusage von Steven. Er wird der Mannschaft mit seiner Bezirksligaerfahrung weiterhelfen. Außerdem haben wir mit ihm unsere bereits vorhandene Qualität noch einmal erhöht“, sagt Hassan Ghulmi, der zusammen mit Amer Siala das Trainergespann des FC Neheim-Erlenbruch bildet.

Der FC Neheim-Erlenbruch hat aktuell als Tabellendritter der A-Liga Arnsberg drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SV Bachum/Bergheim, der allerdings eine Partie weniger ausgetragen hat.