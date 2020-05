Brilon Lumberjacks: harte Tacklings – krachende Beats

Er ist 18 Jahre alt, Fan des heimischen Football-Verbandsligisten Brilon Lumberjacks und inzwischen weit über die Hansestadt im Hochsauerland hinaus als Sänger der Band „One Tape“ bekannt: Mathis Kaup hat einen Song für das American-Football-Team geschrieben und produziert. Ab Freitag, 8. Mai, steht das Lied „Lumberjacks fürs Leben“ bei Spotify und allen weiteren gängigen Plattformen im Internet bereit. „Die rockige Nummer hat absolut das Zeug zur Vereinshymne“, freut sich Axel Hoepfner, Vorsitzender der Lumberjacks.

Die Veröffentlichung des Songs ist eine gute Nachricht in ungewissen Zeiten: Wegen der Coronakrise wird es in diesem Jahr voraussichtlich keine Spiele in der Verbandsliga geben. Ärgerlich für die Lumberjacks, die unerwartet durch eine Ligenreform nach ihrem zweiten Platz in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Verbandsliga sicherstellten.

„Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn die Lumberjacks in dieser Saison an der Jakobuslinde zu meinem Song eingelaufen wären“, sagt Mathis Kaup. „Aber vielleicht kann es im zweiten Halbjahr noch das eine oder andere Freundschaftsspiel geben“, stellt Axel Hoepfner vorsichtig optimistisch in Aussicht. „Und in der Saison 2021/2022 sind wir auf jeden Fall wieder dabei.“

So wird die Hymne für die Lumberjacks entwickelt

Die Idee zu dem Song sei bereits im Spätsommer des vergangenen Jahres entstanden, sagt Mathis Kaup. „Im September haben wir mit ‚One Tape‘ das Musikvideo zu dem Song ‚Scheiße’ gedreht. Dabei haben die ‚Flying Axes‘, die Cheerleader der Brilon Lumberjacks, mitgemacht. So kamen wir auf die Idee, einen Song eigens für die Lumberjacks zu machen.“

Während der Entstehung dieser Vereinshymne seien immer wieder neue Impulse eingeflossen. „Man sammelt Ideen, die man festhält und dann ausarbeitet. Ich setze mich gerne mit meiner Akustikgitarre an ruhige Orte und schreibe vor mich hin. Dann entstehen erste Textzeilen und Melodien, die manchmal besser von der Hand gehen und manchmal schlechter.“

Mit einem Augenzwinkern ergänzt der 18-Jährige: „Ab und zu musste ich mich doch bei fachkundigen Leuten informieren, um besser in der Materie zu sein.“

In jungen Jahren schon erfahren

Das Lied „Lumberjacks fürs Leben“ ist eine Rock-Hymne. Der Song soll gleich mit einem E-Gitarren-Intro nach vorn gehen. Er verzichtet auf elektronische Experimente.

Der deutsche Text eignet sich laut Aussage der Lumberjacks bestens zum Mitsingen – und damit für die Heimspiele des Teams im Sportzentrum an der Jakobuslinde in Brilon, zu denen in der vergangenen Saison jeweils bis zu 300 Zuschauer kamen. Der Song ist in Zusammenarbeit mit Hilton Theissen vom Wide-Noise-Studio in Arnsberg entstanden. Veröffentlicht wird er am Freitag unter dem Namen Mathis Ka. „Live wird das Ding aber von ‚One Tape‘ gespielt“, kündigt Mathis Kaup an.

Der Briloner ist bereits seit sieben Jahren Mitglied bei ‚One Tape‘. Derzeit studiert Kaup in Marburg Lehramt mit den Fächern Politik und Sport. „Ich kenne einige Spieler sehr gut und habe in der vergangenen Saison das eine oder andere Spiel live verfolgt“, sagt er. „Ich find‘s mega, dass dieser tolle Sport im Sauerland so angenommen wird und hoffentlich in Zukunft immer weiter wächst – und dass ich mit diesem Song ein Teil davon sein darf.“

Fans von „One Tape“ dürfen sich derweil schon auf den August freuen, denn dann erscheint das neue Album der Band. Die erste Single daraus soll es voraussichtlich ab Mitte Mai geben.