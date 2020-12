„Bundesliga des Sauerlandes”: TuRa Freienohl hält Trainer

Meschede-Freienohl. Der Lohn für erfolgreiche Arbeit: TuRa Freienohl, in der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes” Dritter, verlängert mit Coach Quebbemann.

Fußball-Bezirksligist wird auch in der kommenden Saison von Freddy Quebbemann trainiert. Der aktuelle Tabellendritte der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes”, geht damit mit Quebbemann in die vierte gemeinsame Spielzeit in Serie. „Die positive Entwicklung der Mannschaft vor dem Lockdown zeigt die hervorragende Arbeit des Trainerteams. Die Neuzugänge wurden direkt in die Mannschaft integriert, und junge Spieler haben auch in Phasen angespannter Personalsituation gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen können und wollen. Der derzeitige gute Tabellenplatz ist kein Zufall, sondern das Resultat der Arbeit des Trainerteams mit der Mannschaft”, sagte TuRa-Geschäftsführer Rolf Bürger.

Ein weiteres wichtiges Puzzleteil sei im vergangenen Sommer der Transfer von Torhüter Jannik Erlmann vom SV Lippstadt gewesen, der bei TuRa zudem die Co-Trainer-Position bekleidet. Rolf Bürger: „Mit der sportlichen Erfahrung und dem super Charakter ist er sofort in der Mannschaft eingeschlagen, und dies wird auch in der nächsten Saison ein wichtiger Faktor sein.” Mit elf Gegentreffern nach acht Partien rangiert der Tabellendritte TuRa in dieser Statistik aktuell hinter dem Tabellenvierten SV Oberschledorn/Grafschaft (fünf Gegentore) und dem Zweiten TuS Sundern (acht) ebenfalls auf Rang drei. Folgerichtig wurde auch Jannik Erlmanns Vertrag verlängert.

Auch bei TuRa Freienohl II ist mit den Trainern alles klar

Auch bei der zweiten Mannschaft von TuRa Freienohl, die in der Kreisliga B Arnsberg spielt und in der derzeit unterbrochenen Saison Tabellenelfter ist, sei ein positiver Trend erkennbar, hieß es vom Verein. Mit Hussein Nouhi und Marc Werner bleiben auch die Trainer der zweiten Mannschaft an Bord.

„Das Trainerteam mit der Mannschaft zeigt Woche für Woche, wenn nicht gerade die sportliche Pause dazwischenkommt, dass die Arbeit unter der Woche am Wochenende ihre Früchte trägt. Wir freuen uns, dass diese Weiterentwicklung in der nächsten Saison fortgesetzt werden kann”, sagte Bürger.