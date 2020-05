Darum verzichtet Bezirksligist TV Neheim auf den Aufstieg

Neheim. Bezirksligist TV Neheim wird nicht in die Handball-Landesliga aufsteigen. So kam es zur Entscheidungsfindung – und so soll es nun weitergehen.

Wie berichtet, bleiben die Handballer des TV Neheim freiwillig in der Bezirksliga. Mannschaft, Trainer Klaus-Dieter Erbuth und die Abteilungsleitung verzichten damit auf die Chance, in der kommenden Saison durch eine Wildcard in der Landesliga anzutreten – unter anderem zum Derby gegen die SG Ruhrtal.

Vorausgegangen war eine lange Telefonkonferenz, in der letztlich der Mannschaft die Entscheidung vorbehalten war, das Aufstiegsgeschenk aufgrund der durch die Coronakrise abgebrochenen Saison anzunehmen – oder aber nicht. „Wir haben das Für und Wider lange abgewägt und sind mit knapper Mehrheit zu dem Entschluss gekommen, in der Bezirksliga zu bleiben“, sagte TVN-Abteilungsleiter Sven Schulte.

Zuvor hatte Trainer Klaus-Dieter Erbuth noch vergeblich versucht, eventuelle Zusagen von vier möglichen Kandidaten zu bekommen. Erbuth: „Zwei Verstärkungen hatte ich in der Pipeline, da mein Sohn und ein weiterer starker Mitspieler seines Stammvereins in Hofgeismar ein Doppelspielrecht haben. Das war insgesamt aber nicht genug, um den großen Schritt zu wagen, zumal in Felix Pater ein Eckpfeiler unserer Stammbesetzung angekündigt hat, kürzer treten zu wollen.“

Und Schulte kommentierte: „Ich persönlich bin froh, dass die Vernunft gesiegt und die Mannschaft sich für einen Verbleib in der Bezirksliga ausgesprochen hat, denn rein sportlich haben wir in der Landesliga nichts zu suchen und wären vermutlich sang- und klanglos wieder abgestiegen. Wenn wir aufsteigen, soll es aus rein sportlichen Gründen gelingen.“

Hier steht der TV Neheim in der Abschlusstabelle

Das sah auch das Team so, wie Leistungsträger Sören Frohne im Namen der Mannschaft betonte: „Wir greifen in der nächsten Spielzeit auf jeden Fall hochmotiviert an, müssen aber zugeben, dass wir aktuell definitiv noch nicht soweit sind, um in der Landesliga mithalten zu können.“

Zur Erinnerung: Der TVN kam – wie der VfS Warstein auch – nur deshalb in den Genuss der Wildcard, weil sich die TS Evingsen aus der Landesliga zurückgezogen hatten und so der TV Lössel als Dritter der Bezirksliga direkt aufsteigen konnte, was den Neheimer Punkterückstand nach dem norwegischen System auf unter die geforderte Marke von 40 senkte.

Die Saison 2019/2020 wurde mit 20:18 Punkten auf Rang sechs beendet. „Gegen die Topteams haben wir nur zwei Zähler geholt, deshalb wäre es ohne eine Reihe von Verstärkungen unsinnig gewesen, sich mit den anderen Landesligisten zu messen“, resümierte Erbuth – nicht ohne anzukündigen: „Wir werden in der kommenden Saison alles versuchen, um in der Bezirksliga ganz oben mitzumischen.