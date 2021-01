Das ist die Top-Elf der "Bundesliga des Sauerlandes"

Sauerland Welche Spieler haben in dieser Saison bereits Zeichen gesetzt? Wir haben eine Top-Elf der Bezirksliga 4 zusammengestellt.

Sauerland. Die Mannschaften aus der Fußball-Bezirksliga 4 befinden sich in der Winterpause. Ob, und wenn ja, wann, der Spielbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie fortgesetzt wird, ist noch offen. Bislang fanden acht Spieltage statt und so sieht die Top-Elf der Sauerlandsport-Redaktion nach der ersten Hälfte der Hinrunde aus.

Tor

Dominik Gerbracht: Der 26-jährige Dominik Gerbracht, Sommer-Zugang vom hessischen Verbandsligisten FC Ederbergland, ist der große Rückhalt des aktuell Tabellenvierten SV Oberschledorn/Grafschaft. In den ersten sieben Partien der „Bundesliga des Sauerlandes“ hat der Torhüter gleich zwei Bestmarken aufgestellt: Gerbracht hat vier Mal zu Null gespielt und erst fünf Gegentore kassiert.

Abwehr

Steffen Müller: Steffen Müller, der in der Innenverteidigung und auf der Sechser-Position vor der Abwehr spielen kann, ist mittlerweile seit der Saison 2011/2012 für die Mannschaft aus der „Küppelkampfbahn“ aktiv. Der 31-Jährige, der in dieser Saison in bislang sieben Partien ein Tor erzielte, ist mit seiner großen Erfahrung der Fixpunkt im Spiel des Tabellendritten. Freienohl stellt mit elf Gegentoren in acht Partien die drittbeste Defensive der Liga.

Raphael Mütze: Der Heimkehrer vom SC Willingen, wo der 26-Jährige drei Spielzeiten lang den Abwehrverbund des hessischen Verbandsligisten dirigiert hat, ist auf Anhieb zum Abwehrchef der bislang besten Defensive der „Bundesliga des Sauerlandes“ geworden. Der SV Oberschledorn/Grafschaft hat erst fünf Gegentore kassiert. Für Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des TuS Sundern, ist Mütze der „beste Abwehrspieler der Bezirksliga 4“.

Jann Conrads: Den Sprung von der A-Liga Soest in der Bezirksliga 4 hat das Eigengewächs des TuS Sundern problemlos geschafft. Der 21-jährige Innenverteidiger, der im Sommer vom TuS Bremen ins Röhrtalstadion zurückgekehrt ist, stand in bislang allen acht TuS-Partien in der Startelf des Tabellenzweiten. „Er ist eine absolute Vollrakete. Er trifft mit seinen jungen Jahren schon sehr viele richtige Entscheidungen“, lobt Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des TuS Sundern.

Mittelfeld

Emil Mersovski: Er ist der Arturo Vidal der „Bundesliga des Sauerlandes“ oder der „Aggressive Leader“ des SV Schmallenberg/Fredeburg. Der 34-Jährige ehemalige Westfalenligaspieler des SuS Langscheid/Enkhausen und SC Neheim ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Tabellenersten. In dieser Saison glänzt er nicht nur als Stratege, sondern auch als Torschütze. In sieben Partien war er bereits dreimal erfolgreich.

Cedric Hanfland: Er ist die Torfabrik des FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler Cedric Hanfland hat in dieser Saison bereits nach acht Partien und acht Treffern seine Bestmarke aus der Spielzeit 2019/2020 (sieben Tore in 17 Spielen) geknackt.

Joan Nieswand: Mit seinen erst 22 Jahren ist er bereits der Lenker und Denker im Spiel des BC Eslohe. Joan Nieswand zeigt seine überdurchschnittlichen strategischen Qualitäten in erster Linie auf der Sechser oder Achter-Position. Dem BC Eslohe wird er voraussichtlich aber nur noch in dieser Saison zur Verfügung stehen. Nieswand wird, sollte der aktuell Tabellenfünfte BC Eslohe nicht den Aufstieg schaffen, im Sommer zum Landesligisten FC Arpe/Wormbach wechseln.

Visar Rama: Das Eigengewächs des SV Schmallenberg/Fredeburg hat in seinem zweiten Seniorenjahr endgültig den Durchbruch geschafft: Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler hat in bislang sieben Partien bereits acht Tore erzielt. In der vergangenen abgebrochenen Spielzeit kam er in 13 Spielen auf vier Treffer.

Angriff

René Weißbach: In der „Bundesliga des Sauerlandes“ fühlt sich René Weißbach, der im vergangenen Sommer vom BSV Lendringsen zum SuS Langscheid/Enkhausen gewechselt ist, einfach wohl. Der 33-jährige Stürmer, der bereits in der Saison 2014/2015 mit 34 Treffern im Trikot des TuS Langenholthausen Torschützenkönig in der Bezirksliga 4 geworden ist, führt auch aktuell mit neun Treffern die Torschützenliste an. „Ich bin wieder auf einem guten Weg“, sagt Weißbach und Trainer Mario Droste ergänzt: „René ist bei uns gesetzt.“ Weißbach und Droste haben bereits bei den Sportfreunden Hüingsen und dem TuS Langenholthausen zusammengearbeitet.

Pasquale Curcio: Er ist der „Wirbelwind“ des TuS Sundern. „Pasquale ist als Außenbahnspieler enorm schnell, dribbelstark und torgefährlich“, lobt Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des Tabellenzweiten. In den ersten sieben Partien hat er bereits acht Tore erzielt. In der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 kam er in 15 Partien auf elf Tore. Der 29-jährige Pasquale Curcio trägt seit Sommer 2018 wieder das TuS-Trikot. Zuvor war er für den Liga-Konkurrenten SuS Langscheid/Enkhausen aktiv.

Hannes Goldkuhle: Er ist das Goldstück von Bezirksliga-Aufsteiger SG Winterberg/Züschen: Der 21-jährige Hannes Goldkuhle macht da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Nach 23 Treffern in der Aufstiegssaison in der A-Kreisliga Ost hat Goldkuhle in der neuen Umgebung bereits wiederacht Tore auf dem Konto.

Die Ersatzbank

Die „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes” – fasziniert natürlich weit über die Top-Elf der bisherigen Saison hinaus. Und so präsentiert diese Zeitung noch sieben weitere Spieler, die als hochkarätige Einwechseloptionen auf der Ersatzbank dieser Mannschaft Platz nehmen.

Tor

Erste Wechseloption für das Tor ist Jannik Erlmann von TuRa Freienohl. Im vergangenen Sommer hatte sein Heimatverein mit dem Wechsel des mittlerweile 28-Jährigen den Top-Transfer aller heimischen Bezirksligisten gelandet, denn Erlmann kam vom SV Lippstadt 08 aus der Regionalliga West. Vier Ligen tiefer fügte sich der Schlussmann prächtig ein und führte sein Team vor allem lautstark an. Die starken Paraden des erfahrenen Torhüters, der gerne wieder mit seinen Freunden bei seinem Heimatklub kicken wollte, sollen hier nicht unerwähnt bleiben.

Abwehr

Unter den Abwehrspielern der Bezirksliga 4 zeigte insbesondere Timo Heising starke Leistungen. Das Eigengewächs des SV Schmallenberg/Fredeburg ist eine feste Größe in der Viererkette des Tabellenersten. Der 24-Jährige besticht vor allem durch seine Übersicht und Zweikampfstärke. Florian Hümmler vom Tabellenfünften BC Eslohe verdient sich seine Nominierung ebenfalls mit durchweg guten Leistungen. Auch in der teils neuformierten Mannschaft des BCE unter Neu-Coach Jürgen Winkel fiel Florian Hümmler unter anderem durch sein starkes Stellungsspiel auf.

Mittelfeld

Im Mittelfeld nimmt Leon Hermes bei Aufsteiger SG Bödefeld/Henne-Rartal, der noch bis Saisonende von Papa Markus Hermes trainiert wird, eine wichtige Rolle ein. Der flinke Wirbelwind mit viel Offensivgeist hat auch schon vier Mal getroffen. Auch Sebastian Held, einer der Routiniers des TuS Sundern, hat es auf die Bank der Top-Elf der bisherigen Bezirksliga-Saison geschafft. Der 29-Jährige ist nach wie vor Antreiber seines Teams, egal, ob er in der Abwehr oder im Mittelfeld aufgeboten wird.

Angriff

Für den Sturm drängen sich als Wechseloptionen zwei der Top-Talente aus der Bezirksliga 4 auf. Sowohl Jan Büsse vom TuS Sundern (sechs Tore) als auch Jonas Klaucke (fünf Treffer) vom SuS Langscheid/Enkhausen führten sich prächtig ein. Beide Angreifer strahlen trotz ihres jungen Alters – Büsse ist 19 und Klaucke 20 Jahre alt – bereits eine große Ruhe vor dem gegnerischen Kasten aus. Auch wenn noch längst nicht alles gelingt: Spielern wie ihnen gehört bei einer weiterhin so guten Entwicklung definitiv die Zukunft in der „Bundesliga des Sauerlandes”.