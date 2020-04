Der Amateurfußball in Westfalen steht vor einer langen Pause

Sauerland. Der Amateurfußball in Westfalen steht vor einer sehr langen Pause.

Seit Mitte März ruht aufgrund der Coronakrise der Spielbetrieb im Amateurfußball in Deutschland. Und die Pause wird voraussichtlich noch länger dauern. Wahrscheinlich werden vor dem 31. August (bis dahin hat die Bundesregierung Großveranstaltungen untersagt) keine Spiele mehr in den Amateurligen stattfinden - zumindest in Westfalen.

Hintergrund: Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat am Donnerstag, 17. April, in einer Video-Konferenz mit den Entscheidungsträgern aus den Kreisen über die weitere Vorgehensweise der zurzeit ausgesetzten Saison gesprochen. Der Verband will sich ein Meinungsbild verschaffen, wird jetzt sämtliche Vereine anschreiben und die können bis zum 22. April zwischen vier Szenarien auswählen, wie weiter verfahren werden soll. Die Szenarien sehen wie folgt aus:

1. Annullierung: Die Saison wird nicht gewertet.

2. Abbruch I: Der Stand der Hinrunde wird gewertet. Es gibt nur Aufsteiger, keine Absteiger.

3. Abbruch II: Der jetzige Tabellenstand wird gewertet. Nur Aufsteiger, keine Absteiger. Ausnahme: Zurückgezogene Mannschaften steigen auf jeden Fall ab.

4. Fortsetzung: Die Serie wird im Herbst fortgesetzt, voraussichtlich nach dem 31. August.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Fußballspiele werden in der kommenden dreieinhalb Monaten bis zum 31. August nicht mehr stattfinden, egal für welches Szenario sich der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen am Donnerstag, 23. April, entscheiden wird.