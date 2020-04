Der Briloner Marcel Heinemann kehrt zum FC Remscheid zurück

Brilon/Remscheid. Der Briloner Marcel Heinemann kehrt in der kommenden Saison wieder zum FC Remscheid zurück - und zwar in deiner Doppelfunktion.

Die Rückkehr ist perfekt. Der Briloner Marcel Heinemann wird in der kommenden Saison wieder Chef-Trainer des FC Remscheid und zudem Sportlicher Leiter der ersten Mannschaft, die in der Fußball-Landesliga 1 am Niederrhein spielt. Zurzeit ist der 36-Jährige noch Coach der Bundesliga-A-Junioren-Mannschaft des Wuppertaler SV.

„Die Aufgabe beim Wuppertaler SV macht mir großen Spaß. Der WSV ist ein toller Verein und ich habe hier wertvolle Erfahrungen sammeln können, aber ich bekomme meinen Beruf und den Job als Trainer zeitlich einfach nicht unter einen Hut“, erklärt Marcel Heinemann, der bei der Firma SW-Stahl in Remscheid Prokurist und Vertriebsleiter ist, die Beweggründe für den Wechsel. „Der intensive Zeitaufwand als Trainer einer Bundesliga-A-Junioren-Mannschaft ist für mich unter den jetzigen Gegebenheiten auf Dauer nicht realisierbar. Außerdem wollte ich auch wieder zurück in den Seniorenfußball,“ ergänzt der A-Lizenz-Inhaber.

Sehr gute Gespräche

Marcel Heinemann hat den FC Remscheid bereits bis zum Ende der Hinrunde trainiert. Anschließend hatte der Vorstand den Briloner von seinen Aufgaben entbunden, nachdem es zu unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten gekommen war. Inzwischen gibt es beim FC Remscheid einen neuen Vorstand und die Verantwortlichen sind nun wieder auf Marcel Heinemann zugekommen. „Die Gespräche mit dem neuen Vorstand waren sehr gut. Der Kontakt zu meiner Mannschaft ist nie abgebrochen und ich freue mich riesig auf die Jungs, sowie Fans und alle anderen Menschen im Verein. Wir wollen gemeinsam etwas aufbauen und zusammen mit dem FC Remscheid wachsen“, sagt Heinemann.

Auch der FC Remscheid hat den gebürtigen Briloner nie aus den Augen verloren. „Durch die aktuelle Situation bezüglich des Corona-Virus und die Unterbrechung der Saison analysierte der neue Vorstand in vielen Gesprächen, unter anderem mit den Spielern, den bisherigen Saisonverlauf. Hierbei kam heraus, dass Marcel Heinemann auch bei etlichen Spielern einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hatte“, gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Der 36-Jährige passe demnach hervorragend in das Anforderungsprofil.

Dreijahresvertrag

Marcel Heinemann erhält beim FC Remscheid einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. „Ich kümmere mich jetzt parallel um die A-Junioren des Wuppertaler SV und die Zusammenstellung des neuen Kaders des FC Remscheid“, berichtet Heinemann. Co-Trainer wird Mike Kupfer, der schon bei der letzten Amtszeit die rechte Hand von Marcel Heinemann war.

Die Verantwortlichen des Wuppertaler SV hätte mit Marcel Heinemann gerne verlängert, respektieren aber seine Entscheidung. Mit den U19-Junioren des Wuppertaler SV liegt Heinemann in der zurzeit unterbrochenen Saison der A-Junioren-Bundesliga West auf Rang elf und damit dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Sollte die aktuelle Saison noch einmal angepfiffen werden, möchte ich mich mit dem Klassenerhalt verabschieden“, sagt Marcel Heinemann. „Aber in der Coronakrise gibt es zurzeit wichtigere Dinge.“