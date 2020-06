Der FC Assinghausen/W./W. hat einen neuen Trainer

Der Fußball-Bezirksligist aus dem Stadtgebiet Olsberg setzt in der kommenden Saison auf Christoph Keindl als Spielertrainer. Keindel wird damit Nachfolger von Mario Emde, der erst im vergangenen Februar den Posten von Stephan Kohl übernommen hatte.

14 Jahre Spieler in Willingen

Der 31-jährige Christoph Keindl kommt vom SC Willingen. Beim hessischen Verbandsligisten war Keindl insgesamt 14 Jahre als Spieler aktiv. Jetzt sucht er eine neue Herausforderung und steigt in das Trainergeschäft ein. „Ich wollte in Willingen den großen Aufwand, unter anderem haben wir vier Mal die Woche trainiert, nicht mehr betreiben. Durch die Zeitersparnis kann ich mich auch mehr um meine Familie kümmern“, begründet Keindl seine Entscheidung und fügt hinzu: „Ich habe als Spieler viele Trainer in Willingen erlebt. Jetzt wollte ich selbst das Sagen haben. Als der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen dann auf mich zugekommen ist, ging alles sehr schnell. Ich denke, beide Seiten hatten ein gutes Gefühl.“

FC-Vorstand ist begeistert

Die Verantwortlichen des Bezirksligisten FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen hatten nicht nur ein gutes Gefühl, sondern sind auch jetzt noch begeistert über die Zusage von Keindl. „Mit Christoph haben wir einen Glücksgriff getan. Fußballerisch wird er die Mannschaft mit seiner Erfahrung sicherlich weiterbringen und auch menschlich passt er sehr gut zu uns“, teilt Andreas Frese vom FC-Vorstand mit. Den Kontakt zu Christoph Keindl hat wie schon bei Mario Emde FC-Spieler Christof Grosser hergestellt.

Co-Trainer beim SV Brilon

Und wie geht es mit Mario Emde weiter? Der 32-Jährige bleibt im Trainergeschäft und wechselt in die Landesliga 2 zum SV Brilon. Dort wird Emde Co-Trainer von Chef-Coach Stefan Fröhlich. Murat Karakoc, der bislang diesen Posten ausgeübt hat, wird in der kommenden Spielzeit als Coach in die A-Kreisliga Ost zum BV Alme wechseln.