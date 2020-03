Der Punktspielbetrieb in Westfalen ruht bis zum 19. April

Der Fußball- und Leichtathletikverband in Kaiserau hat entschieden, den gesamten Punktspielbetrieb im Fußball im Jugend- und Seniorenbereich mit sofortiger Wirkung einzustellen. Diese Regelung betrifft sämtliche Meisterschafts- und Pokalspiele und gilt bis Sonntag, 19. April. Damit reagiert der Verband auf die jüngste Entwicklung rund um das Thema Coronavirus. Bereits am Donnerstag hatten die Landesverbände in Hessen und Schleswig-Holstein den Punktspielbetrieb ausgesetzt.

Im Männerfußball in Westfalen betrifft diese Maßnahme alle Partien in der Oberliga, den Westfalen-, Landes-, Bezirks- und Kreisligen (unter anderem Kreise Arnsberg und Hochsauerlandkreis) sowie in den Kreispokal-Wettbewerben. Im Frauenfußball werden sämtliche Partien der Verbands-, Landes-, Bezirks- und Kreisligen (unter anderem Kreise Arnsberg und Hochsauerlandkreis) sowie der Kreispokal-Wettbewerbe abgesetzt.

Damit finden an diesem Freitag, 13. März, auch die vorgezogenen Punktspiele in der Bezirksliga 4 zwischen dem SV Oberschledorn/Grafschaft und dem TuS Voßwinkel sowie in der A-Kreisliga Arnsberg zwischen dem SuS Westenfeld und SSV Küntrop nicht statt.