Eine verwegene Rechnung: Tabellen nach „Badminton-Prinzip“

Wie geht’s im Amateurfußball weiter? Im Badmintonsport hat nach dem vorzeitigen Abbruch der Saison aufgrund der Coronakrise die Erstellung der Abschlusstabellen durch den Landesverband NRW und der damit verbundenen Auf- und Abstiegsregelung für großen Gesprächsstoff gesorgt. Der Verband setzte für die noch ausstehenden Punktspiele erneut die Ergebnisse aus der Hinrunde ein. Die Sauerlandsport-Redaktion hat nach diesem Muster die fiktiven Abschlusstabellen der 1. Bundesliga sowie der Fußball-Landesliga 2, der Bezirksliga 4 und den drei A-Ligen erstellt.

Landesliga 2

Aus der Reihe des HSK-Trios des SV Hüsten 09, RW Erlinghausen und SV Brilon könnten nach normalem Ermessen nur die Hüstener noch in Abstiegsnot geraten. Die Mannschaft von Trainer Klaus Borschel dürfte nach unserer Rechnung aber aufatmen: Am Ende springt Tabellenplatz zehn heraus.

Während sich der SV Brilon von derzeit Rang fünf auf dann Platz sieben etwas verschlechtern würde, bliebe RW Erlinghausen am Saisonende Dritter. „Das wäre für uns letztlich auch okay. Wir hätten dann trotzdem eine gute Serie gespielt, vor allem unsere stärkste Hinrunde seit Jahren“, sagt Teammanager Olcay Eryegin. Dass am Ende tatsächlich Borussia Dröschede Aufsteiger Hagen 11 überflügelt und noch von Platz eins verdrängt, glaubt er nicht: „Die Hagener haben sich jetzt noch mal verstärkt. Sie haben den etwas stärkeren und breiteren Kader.“

Die fiktive Tabelle

1. Borussia Dröschede - 66:25 - 62 Pkt.

2. SpVgg Hagen 1911 - 72:39 - 56 Pkt.

3. RW Erlinghausen - 74:38 - 55 Pkt.

4. RW Hünsborn - 48:41 - 44 Pkt.

5. SC Obersprockhövel - 54:33 - 43 Pkt.

6. BSV Menden - 53:34 - 42 Pkt.

7. SV Brilon - 40:33 - 41 Pkt.

8. TuS Langenholthausen - 51:51 - 33 Pkt.

9. SpVgg Olpe - 54:54 - 31 Pkt.

10. SV Hüsten 09 - 45:79 - 26 Pkt.

11. VSV Wenden - 44:65 - 24 Pkt.

12. FSV Werdohl - 28:67 - 24 Pkt.

13. VfL Bad Berleburg - 38:72 - 21 Pkt.

14. SC Drolshagen - 26:62 - 19 Pkt.

Bezirksliga 4

In der Fußball-Bezirksliga 4 führt auch in der fiktiven Tabelle kein Weg am FC Arpe/Wormbach vorbei. In unserem Gesamtklassement wird der Vorsprung auf die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg am Ende stolze 13 Punkte betragen – aktuell sind es zehn Spieltage vor Schluss drei Zähler. „So eine Regelung wäre der absolute Wahnsinn“, sagt Mario Droste, Trainer des SuS Langscheid/Enkhausen. „In den Ergebnissen würden dann ja unter anderem gar nicht die Winter-Zugänge berücksichtigt, mit denen man zuvor vielleicht sogar schon gepunktet hat. Ich hoffe weiter auf eine Fortsetzung der Serie, auch wenn es nicht einfach wird.“

Auch im Tabellenkeller wird es nach unserer Rechnung keine Verschiebungen geben. Die Sportfreunde Birkelbach und der TuS Voßwinkel, die auch jetzt auf den Abstiegsplätzen stehen, müssten die Liga verlassen. Neuling TuS Voßwinkel würden am Ende drei Punkte zum Klassenerhalt fehlen, den Mitaufsteiger TuS Neuenrade dagegen feiern dürfte. „Ich plädiere dafür, den aktuellen Stand so zu werten und den Tabellenführern die Chance zu geben, aufzusteigen. Dagegen sollten die Teams, die derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, in der kommenden Saison in der Liga weiterspielen dürfen. Man müsste die Ligen vergrößern und hätte dann eben in der neuen Serie vier, fünf Absteiger. Das ist aus meiner Sicht die fairste Lösung – und das sage ich nicht nur, weil es unseren Verein betrifft“, betont Voßwinkels Coach Marco Grebe.

Die fiktive Tabelle

1. FC Arpe/Wormbach - 81:27 - 70 Pkt.

2. FSV Bad Wünnenberg/L. - 89:43 - 57 Pkt.

3. SF Hüingsen - 86:48 - 53 Pkt.

4. TuS Sundern - 94:53 - 51 Pkt.

5. SV Schmallenberg/Fredeburg - 75:56 - 48 Pkt.

6. SuS Langscheid/Enkhausen - 68:71 - 45 Pkt.

7. SG Serkenrode/Fretter - 68:70 - 42 Pkt.

8. BC Eslohe - 58:56 - 38 Pkt.

9. SV Oberschledorn/G. - 69:66 - 36 Pkt.

10. VfB Marsberg - 70:62 - 35 Pkt.

11. FC Ass./Wie./Wu. - 47:67 - 30 Pkt.

12. TuRa Freienohl - 47:70 - 27 Pkt.

13. TuS Neuenrade - 43:86 - 24 Pkt.

14. TuS Voßwinkel - 36:83 - 21 Pkt.

15. SF Birkelbach - 34:107 - 8 Pkt.

A-Kreisliga Arnsberg

Glückwunsch zum Aufstieg, SV Bachum/Bergheim – und FC Neheim-Erlenbruch! Nach unseren Berechnungen landen beide Teams am Ende der Saison mit jeweils 64 Zählern punktgleich an der Spitze. Die Bachumer – in der regulären Zwischenrechnung derzeit nur Vierter – haben das bessere Torverhältnis, doch das zählt in den Kreisligen nicht. So müsste also ein Entscheidungsspiel entscheiden, aber bei einem Abbruch würden beide Teams aufsteigen. Mit GW Arnsberg und 2 Korriku Sundern steigen nach unserer Spekulation genau die zwei Teams ab, die auch aktuell unter dem Strich rangieren.

„Ob wir sportlich diesen Sprung von Platz vier auf eins verdient hätten, sei mal dahingestellt. Aber es wäre natürlich schön, wenn auch sehr kurios“, sagt Tobias Walter, Trainer des SV Bachum/Bergheim und hoff weiter auf eine Fortsetzung der Saison: „Wenn die aktuellen Maßnahmen greifen, könnte man doch vielleicht ab Mitte, Ende Mai wieder spielen.“

Die fiktive Tabelle

1. SV Bachum/Bergheim - 99:55 - 64 Pkt.

2. FC Neheim-Erlenbruch - 82:46 - 64 Pkt.

3. TuS Oeventrop - 69:38 - 63 Pkt.

4. TuS Rumbeck - 93:62 - 61 Pkt.

5. SG Holzen/Eisborn - 89:67 - 52 Pkt.

6. SG Grevenstein/H./A. - 74:62 - 49 Pkt.

7. SV Hüsten 09 II - 100:68 - 48 Pkt.

8. TuS Sundern II - 65:68 - 48 Pkt.

9. SV Affeln - 86:54 - 45 Pkt.

10. SSV Küntrop - 62:59 - 44 Pkt.

11. SV Arnsberg 09 - 73:92 - 30 Pkt.

12. SG Balve/Garbeck - 63:93 - 28 Pkt.

13. SG Herdringen/Müschede - 54:68 - 24 Pkt.

14. SuS Westenfeld - 42:69 - 23 Pkt.

15 2. Korriku Sundern - 46:113 - 21 Pkt.

16. DJK GW Arnsberg - 36:119 - 15 Pkt.

A-Kreisliga HSK West

In der Fußball-A-Liga West bleibt auch in der fiktiven Tabelle der aktuelle Tabellenführer SG Bödefeld/Henne-Rartal das Maß der Dinge. Eine Veränderung gibt es dagegen im Tabellenkeller. Dort rückt der FC Mezopotamya Meschede auf den drittletzten Tabellenplatz vor.

Die fiktive Tabelle

1. SG Bödefeld/Henne-Rartal - 121:34 - 72 Pkt.

2. Fatih Türkgücü Meschede - 96:42 - 68 Pkt.

3. TV Fredeburg - 75:36 - 63 Pkt.

4. SSV Meschede - 80:45 - 61 Pkt.

5. FC Fleckenberg/Grafschaft 04 - 70:37 - 56 Pkt.

6. SG Reiste/Wenholthausen - 50:53 - 48 Pkt.

7. FC Remblinghausen - 61:53 - 46 Pkt.

8. SG Eversberg/H./W. - 56:49 - 39 Pkt.

9. SG Berge/Calle/Wallen - 50:59 - 33 Pkt.

10. FC Cobbenrode - 62:74 - 26 Pkt.

11. TV Fredeburg II - 44:77 - 23 Pkt.

12. SC Kückelheim/Salwey - 42:82 - 22 Pkt.

13. FC Mezopotamya - 34:107 - 19 Pkt.

14. TuS Valmetal - 40:86 - 18 Pkt.

15. SV Dorlar/Sellinghausen - 24:71 - 10 Pkt.

A-Kreisliga HSK Ost

Nur acht Punkte aus bislang 16 Begegnungen und Tabellenplatz 15: Die Hoffnungen der SG Madfeld/Bleiwäsche auf den Klassenverbleib in der A-Liga Ost sind da, doch das Vorhaben ist schwer. Bitter: Nach der spekulativen Rechnung bleibt die SG am Ende der Saison Schlusslicht – verpasst mit 16 Zählern gegenüber den 17 Punkten des Vorletzten SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen das Wunder aber nur hauchdünn. „Wenn wir absteigen, dann ist das eben so. Wir kämpfen aber weiter und haben ja auch drei Spiele weniger als die SG Hoppecke absolviert. Womöglich wird die Saison ja auch annulliert“, teilte Christoph Jostmeier, Vorsitzender des TuS Madfeld, mit.

Die Übermannschaft in dieser Saison, die in bisher 18 Partien nur ein Mal verloren hat, wird Meister. Auch in der Welt der Spekulationen sind es am Ende satte 17 (!) Punkte Vorsprung auf den Zweiten TuS Medebach.

Die fiktive Tabelle

1. SG Winterberg/Züschen - 101:20 - 77 Pkt.

2. TuS Medebach - 82:44 - 60 Pkt.

3. TSV Bigge/Olsberg - 80:31 - 54 Pkt.

4. FC Ostwig/Nuttlar - 70:60 - 49 Pkt.

5. SG Altenbüren/Scharfenberg - 39:41 - 43 Pkt.

6. TuS Velmede-Bestwig - 66:60 - 41 Pkt.

7. FC Nuhnetal - 70:76 - 41 Pkt.

8. VfL Giershagen - 47:56 - 39 Pkt.

9. BV Alme - 59:52 - 36 Pkt.

10. SV Brilon II - 49:55 - 31 Pkt.

11. FC Bruchhausen/E. - 46:66 - 29 Pkt.

12. SG Dreislar/B. - 61:59 - 28 Pkt.

13. SG Hoppecketal/Padberg - 49:65 - 25 Pkt.

14. SG Hoppecke/M./B. - 44:99 - 17 Pkt.

15. SG Madfeld/Bleiwäsche - 28:107 - 16 Pkt.