FC Fleckenberg/G. verlängert langfristig mit Trainerduo

FC Fleckenberg/Grafschaft setzt auf Kontinuität und hat die Zusammenarbeit mit Chef-Coach Enrico Ledda sowie Co-Trainer Andreas Galwas gleich um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2021/2022 verlängert.

„Wir hatten sehr gute Gespräche mit Enrico sowie Andreas und haben dann die Weichen für die Zukunft gestellt“, teilt Michael Krähling, Sportlicher Leiter des FC Fleckenberg/Grafschaft, mit. „Die Entscheidung im Vorstand, die Zusammenarbeit mit unseren Trainern zu verlängern, hat keine zwei Minuten gedauert“, ergänzt Vorsitzender Christoph Rickert.

Enrico Ledda ist gemeinsam mit Andreas Galwas seit der Saison 2018/19 beim FC Fleckenberg/Grafschaft tätig. „Die Gegebenheiten in Fleckenberg und Grafschaft sind absolut prima für uns. Wir erhalten viel Unterstützung und haben das Gefühl, hier noch viel bewegen zu können. Nach der vermurksten Corona-Saison werden wir frühzeitig die Vorbereitung angehen und in der Saison 2020/2021 noch einmal richtig angreifen”, sagt Enrico Ledda.

Aktuell nur Tabellenfünfter

In der zurzeit wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten Spielzeit in der A-Kreisliga West rangiert der FC Fleckenberg/Grafschaft nur auf dem fünften Tabellenplatz und konnte nicht an die guten Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen. In der Spielzeit 2019/2020 wurde der FC Fleckenberg/Grafschaft Gruppensieger in der A-Liga West und spielte anschließend gegen den FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen, Gruppensieger der A-Liga Ost, um den Aufstieg in die Bezirksliga. Der FC Fleckenberg/Grafschaft verlor die beiden Relegationsspiele mit 0:4 und 1:2. Auch in den zwei weiteren Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gegen den 1. FC Türk Geisweid, Vize-Meister der A-Liga Siegen-Wittgenstein, konnte sich der FC Fleckenberg/Grafschaft nach einem 3:3-Unentschieden und einer 1:3-Niederlage nicht durchsetzen.