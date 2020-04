Frank Meisterjahn würde die Saison bis März 2021 aussetzen

Sauerland. Wie geht es eigentlich aufgrund der Corona-Pandemie mit der Saison 2019/20 in den Fußball-Ligen der Juniorinnen und Junioren in Westfalen weiter?

Wie geht es eigentlich aufgrund der Corona-Pandemie mit der Saison 2019/20 in den Fußball-Ligen der Juniorinnen und Junioren in Westfalen und den insgesamt 29 Kreisen weiter? Zuständig dafür ist der Verbandsjugendausschuss des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen.

Frank Meisterjahn, Vorsitzender des Jugendausschusses im Fußballkreis Arnsberg, hat zu diesem Thema eine ganz klare Meinung. „Ich kann mir eine Fortsetzung der Saison zum jetzigen Zeitpunkt beim besten Willen nicht vorstellen. Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand und kämpfen gegen einen unsichtbaren Gegner. Ich würde die aktuelle Saison nicht annullieren oder abbrechen, sondern bis März nächsten Jahres aussetzen und dann wieder starten“, sagt Meisterjahn und fügt hinzu: „Bei einem Abbruch oder einer Annullierung der Saison wird es dagegen immer Mannschaften geben, die sich benachteiligt fühlen.“

Manuel Torreiro, Vorsitzender des Jugendausschusses im Kreis Hochsauerlandkreis, hat ebenfalls kaum Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der bis auf Weiteres ausgesetzten Punktspielsaison im Jugendfußball. „Fußball ist ein Kontaktsport und so lange das Kontaktverbot besteht, werden auch keine Jugendspiele stattfinden“, teilt Torreiro mit.

Pokal-Wettbewerbe abgesagt

Abgesagt hat der Verbandsjugendausschuss des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen bislang nur die Fortsetzung der Pokal-Wettbewerbe auf Westfalenebene. Von dieser Entscheidung ist allerdings kein Verein aus dem Sauerland betroffen, da alle heimischen A-, B- und C-Junioren-Mannschaften bereits in den bislang ausgetragenen Runden ausgeschieden sind. Neben den Partien im Westfalenpokal sind auch die Kreispokal-Wettbewerbe der Junioren in den einzelnen Fußballkreisen, unter anderem im Kreis Arnsberg und dem Kreis Hochsauerlandkreis, abgebrochen worden.

Wie es jetzt in der ausgesetzten Punktspielsaison weitergehen wird, darüber soll am kommenden Freitag, 24. April, in einer Video-Konferenz des Verbandsjugendausschusses mit den Vorsitzenden der Jugendausschüsse aus den einzelnen Kreisen gesprochen werden. „Es ist sehr schwer im Juniorenfußball. Hier müssten ja eigentlich unter anderem auch noch Aufstiegsspiele zur A-, B-, C- und D-Junioren-Bezirksliga ausgetragen werden“, sagt Frank Meisterjahn, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses im Kreis Arnsberg. „Auf Kreisebene kommt erschwerend hinzu, dass bis vergangenen Oktober in vielen Altersklassen nur die Qualifikationsrunden gespielt wurden. Die Meisterschaft fängt ja eigentlich erst im November an. Aus einigen Spielen kann man jetzt noch keine großen Schlüsse ziehen. Ich bin gespannt, wie mit der Saison verfahren wird“, ergänzt Manuel Torreiro.

Auch im Jugendbereich könnte die aktuelle Saison, sollte es keine Annullierung oder einen Abbruch geben, frühestens nach dem 31. August (bis dahin hat die Bundesregierung Großveranstaltungen untersagt) fortgesetzt werden. „Aber das wird nicht funktionieren“, sagt Frank Meisterjahn. „Ich warte jetzt die Konferenz am Freitag ab und danach sehen wir weiter.“