HSK: Die besten Angreifer des vergangenen Jahrzehnts

Wer waren die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahrzehnts im HSK? In der dritten Folge unserer Serie präsentieren wir die Top 10 der Angreifer aus dem Fußball-Sauerland.

1. Jonas Schmidt

In unserer Rangliste ist er die Nummer eins, obwohl er immer wieder als „falsche Neun“ zum Einsatz kam. Der 32-jährige Wenholthausener, ehemaliger Stürmer des SV Schmallenberg/Fredeburg, SuS Langscheid/Enkhausen, SC Neheim, der SG Reiste/Wenholthausen und zuletzt des TuS Sundern, ist in den Spielzeiten 2008/09, 2010/11 sowie 2015/16 bei der Sauerländer Fußball-Nacht als bislang einziger Spieler gleich drei Mal als bester Fußballer aus dem HSK ausgezeichnet worden.

Jonas Schmidt (Bildmitte) verlässt bei seinem letzten Spiel für den SC Neheim unter Applaus das Spielfeld. Foto: STEFAN KNEPPER

2. Pascal Raulf

Die Torfabrik der Fußball-Landesliga 2: Der 29-jährige Pascal Raulf hat in den vergangenen zwei Spielzeiten im Trikot von RW Erlinghausen 64 Treffer (35 und 29) erzielt. Aktuell steht der HSK-Fußballer der Saison 2017/18 bei 14 Toren. Bereits zu Beginn seiner Laufbahn bewies er seinen Torriecher, als er für den damaligen Bezirksligisten TuS Warstein mit 41 und 33 Treffern jeweils Torschützenkönig der „Bundesliga des Sauerlandes“ wurde.

3. Roberto Busacca

Roberto Busacca war zu seiner aktiven Zeit das Gesicht von RW Erlinghausen. Busacca hat von 1999 bis 2014 das RWE-Trikot getragen und war extrem kaltschnäuzig im Abschluss sowie bei Standards. Der 41-Jährige ist inzwischen Trainer des Bezirksligisten DJK Mastbruch.

4. Georg Voß

Er kam von A-Ligist SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel und wurde auf Anhieb in der Bezirks- und Landesliga beim SV Hüsten 09 sowie später auch beim Westfalenligisten SC Neheim zum Torschützen vom Dienst. Nach der Saison 2013/14 wurde er als bester HSK-Fußballer ausgezeichnet. Der inzwischen 28-Jährige musste 2017 aus gesundheitlichen Gründen seine Laufbahn beenden.

5. Manuel Todt

Der 31-jährige Manuel Todt hat es zu seiner Zeit beim FC Nuhnetal nur im Doppelpack gemacht: In den Spielzeiten 2009/10 und 2012/13 wurde er jeweils als Torschützenkönig der Bezirksliga und als bester HSK-Fußballer ausgezeichnet. Heute spielt der Angreifer für den hessischen Oberligisten FC Ederbergland.

6. Philipp Völker

Philipp Völker hat von 2009 bis zu seinem Laufbahnende im Jahr 2019 nur das Trikot des SV Hüsten 09 getragen. Mit den Grün-Weißen feierte er zwei Mal den Aufstieg in die Landesliga. In der Saison 2015/16 wurde er Torschützenkönig der Bezirksliga und kam nach der Spielzeit 2016/17 auf Platz zwei bei der Wahl zum besten HSK-Fußballer.

Philipp Völker (Bildmitte) beim Kopfballduell. Foto: Dietmar Reker

7. Matthias Kauke

Beim SC Neheim und SuS Langscheid/Enkhausen gehörte er stets zu den Torschützen vom Dienst. Inzwischen spielt der 34-Jährige für Bezirksligist TuS Voßwinkel.

8. Gianluca Greco

Der 29-Jährige trägt seit der Spielzeit 2016/17 das Trikot des Westfalenligisten SC Neheim und hat in dieser Zeit stolze 45 Tore erzielt.

9. Marcel Kern

Marcel Kern hat den SV Herdringen mit seinem Bruder Steffen fast im Alleingang von der C- zurück in die Bezirksliga geschossen. Nach der Spielzeit 2016/17 wurde der beste Torschütze der „Bundesliga des Sauerlandes“ auch als bester HSK-Fußballer ausgezeichnet. Inzwischen trägt der 28-Jährige das Trikot des SV Hüsten 09 und spielt dort in der Reserve.

10. Bilal Yavuz

Seine beste Zeit hatte Bilal Yavuz Anfang 2010 beim SSV Meschede, wo er mit 23 Treffern in der Spielzeit 2012/13 Torschützenkönig der Landesliga wurde. Anschließend spielte er unter anderem für Oberligist Westfalia Rhynern und Landesligist SV Hüsten 09.

Die Meinung des Experten

Der Langscheider Uli Wünnenberg (62) war unter anderem Trainer, Sportlicher Leiter, Fußball-Abteilungsleiter und Vorsitzender des SuS Langscheid/Enkhausen. Zudem hat er als Trainer den TuS Müschede 1999 in die Bezirksliga, den TuS Sundern 2002 in die damalige Verbandsliga (heute Westfalenliga) und 2005 den SuS Langscheid/Enkhausen in die Landesliga geführt.

Uli Wünnenberg Foto: RS

Wer ist für Sie der beste Angreifer des vergangenen Jahrzehnts?

Auch meine Nummer eins ist Jonas Schmidt. Ich habe ihn damals nach Langscheid geholt und das war ein Glücksgriff. Jonas ist nicht nur ein sehr guter und vor allem schneller Stürmer, sondern auch ein toller Typ. Er ist dahin gegangen, wo es weh tut. Und das hat er oft zu spüren bekommen.

Wer war der beste Offensivspieler, den Sie zu Ihrer aktiven Zeit trainiert haben?

Das war ganz klar Christian Spielmann, den ich von 2000 bis 2003 beim TuS Sundern trainiert habe. Er war zu seiner Zeit eine Rakete und hatte damals nicht umsonst ein Angebot von der SG Wattenscheid 09. Der damalige Trainer Hannes Bongartz wollte ihn unbedingt haben. Christian ist dann später zu den Sportfreunden Oestrich gewechselt.

Wie verfolgen Sie heute den Fußball im Sauerland?

Auf jeden Fall entspannter, denn man ist nur noch Zuschauer, und steht nicht mehr in der Verantwortung. Trotzdem versuche ich dem SuS Langscheid/Enkhausen weiter aus der zweiten Reihe heraus zu helfen, zurzeit unter anderem bei der Erstellung des Festbuches zum 100-jährigen Jubiläum.