HSK: Die Top 10 der Trainer des vergangenen Jahrzehnts

Wer waren die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahrzehnts im HSK? In der fünften Folge unserer Serie präsentieren wir die Top 10 der Trainer aus dem Fußball-Sauerland.

1. Alex Bruchhage

Sein Motto: Spaßorientierter Systemfußball. Der 45-jährige Arnsberger Alex Bruchhage setzt das erfolgreich um. Mit dem SV Hüsten 09 hat zwei Mal den Aufstieg geschafft: In der Saison 2008/09 in die Bezirks- und 2010/11 in die Landesliga. Den SC Neheim führte er anschließend in der Spielzeit 2015/16 in die Westfalenliga. Bruchhage ist zudem bislang als einziger Coach bei der Sauerländer-Fußball-Nacht gleich zwei Mal als Trainer der Saison ausgezeichnet worden (Spielzeiten 2010/11 und 2015/16).

Alex Bruchhage, Trainer SC Neheim Foto: Dietmar Reker

2. Torsten Garbe

Der 41-jährige Torsten Garbe hat TuRa Freienohl in der Spielzeit 2011/12 in die Bezirksliga geführt und schaffte mit dem SV Hüsten 09 anschließend gleich zwei Mal den Aufstieg in die Landesliga (2012/13 und 2015/16). Zudem ist Garbe bei der Sauerländer Fußball-Nacht als Trainer der Saison ausgezeichnet worden und zwar nach der Spielzeit 2012/13. Nach seiner Amtszeit in Hüsten wechselte er als Coach zum damaligen Regionalligisten Westfalia Rhynern.

3. Bernd Löseke

Er hat beim SuS Langscheid/Enkhausen eine Trainer-Ära geprägt: Bernd Löseke war sechseinhalb Jahre lang bis Juni 2013 Coach an der Sorpe und führte die Mannschaft unter anderem in die Westfalenliga. Anschließend übernahm er als Nachfolger von Marco Szczygiel noch einmal ab Januar 2014 das Traineramt in Langscheid.

4. Uli Mayer

Mit dem TuS Langenholthausen hat der 52-jährige Müscheder Bezirksliga-Geschichte geschrieben und ist mit der Mannschaft in der Saison 2018/19 ungeschlagen in die Landesliga aufgestiegen. Zuvor war Mayer A-Jugend-Coach beim SC Neheim und Co-Trainer von Bernd Löseke in Langscheid.

Uli Mayer, Trainer TuS Langenholthausen. Foto: Dietmar Reker

5. Stephan Vogel

Stephan Vogel hat mit dem SV Brilon in der Saison 2017/18 den Vogel abgeschossen: Der 32-Jährige führte die Mannschaft nach mehr als 35 Jahren nicht nur zurück in die Landesliga, sondern holte auch noch zwei Hallentitel: Er wurde mit dem SVB beim Pfiff Champion Masters des SC Olpe inoffizieller HSK-Meister und Briloner Stadtmeister. Zudem wurde er als bester Trainer der Saison 2017/18 ausgezeichnet.

6. Vaidas Petrauskas

Der 50-jährige Litauer ist mittlerweile zum dritten Mal in Erlinghausen tätig und damit das Trainer-Urgestein der Rot-Weißen. Seine größten Erfolge waren der Aufstieg in die damalige Verbandsliga (2003/04) und in die Landesliga (2011/12).

7. Carsten Krämer

Der 44-Jährige ist mit dem BC Eslohe in der Saison 2012/13 in die Bezirksliga aufgestiegen und wurde zudem Kreispokalsieger. Anschließend führte er die Mannschaft zum erstmaligen Aufstieg in die Landesliga (2014/15).

8. Merso Mersovski

Den SV Schmallenberg/Fredeburg führte der 36-Jährige in der Saison 2017/18 zurück in die Bezirksliga und auf Anhieb zur Vize-Meisterschaft in der „Bundesliga des Sauerlandes“. Zudem wurde Mersovski 2016/17 mit Schmallenberg Pokalsieger im Kreis HSK (8:7 nach Elfmeterschießen gegen Abo-Sieger RW Erlinghausen).

Merso Mersovski, SV Schmallenberg/Fredeburg. Foto: Dietmar Reker

9. Klaus Strojnowski

Der 62-Jährige führte den SV Herdringen von 2012 bis 2016 innerhalb von nur vier Jahren von der C-Liga zurück in die Bezirksliga.

10. Markus Hermes

Der 52-Jährige feierte mit dem SV Dorlar-Sellinghausen in der Saison 2013/14 den Gruppensieg in der A-Liga West, den Aufstieg in die Bezirksliga und wurde zudem Kreispokalsieger. Aktuell ist Hermes mit der SG Bödefeld/Henne-Rartal Tabellenführer der A-Liga West.