Hüstens Kapitän steht als Lehrer vor neuen Herausforderungen

Hüsten/Ense. Für Mark Winkler, Kapitän des SV Hüsten 09, hat am Montag als Lehrer wieder der Berufsalltag begonnen – allerdings in einem neuen Format.

Für Mark Winkler, Kapitän des Fußball-Landesligisten SV Hüsten 09, hat am vergangenen Montag wieder der Berufsalltag begonnen – aufgrund der Coronakrise allerdings in einem neuen Format. Der Abwehrspieler der Grün-Weißen ist Lehrer an der Sekundarschule in Ense.

„Seit Montag haben wir die organisatorischen Rahmenbedingungen und die Prüfungsvorbereitungen für die Abschlussschüler erarbeitet, die ab Donnerstag wieder in die Schule kommen“, teilt der 34-Jährige mit und ergänzt: „Gleichzeitig entwickeln und sichten wir das Material für die anderen Schüler, die weiterhin noch von zu Hause aus lernen müssen und stellen es den Schülern auf einer Online-Plattform zur Verfügung.“

Für die Eltern und Schüler ist das Lehrerkollegium per E-Mail und Smartphone erreichbar. „Zudem kommuniziere ich mit meiner neunten Klasse und meinem Mathekurs in Videokonferenzen“, berichtet Winkler. So ist der Kontakt zu den Schülern weiter vorhanden.

Selbstständig mit digitalen Medien arbeiten

Außerdem kann sich der in Sundern-Hachen wohnende Winkler einen Eindruck verschaffen, wie es den Schülern geht und kann auf viele Fragen eingehen. „Das ist zumindest ein positiver Effekt der jetzigen Situation, dass wir uns digitaler aufstellen und auch die Schüler lernen, selbstständig mit digitalen Medien zu arbeiten“, bemerkt Winkler.

Beim Präsenzunterricht für die Abschlussschüler ab diesem Donnerstag wird in Kleingruppen mit jeweils maximal neun Schülern gearbeitet. Vorrangig werden zunächst die Prüfungsfächer Mathematik, Deutsch und Englisch bedient. Winkler: „Jeder Schüler hat über den Schultag einen festen Sitzplatz in einer festen Gruppe bei drei wechselnden Fachlehrern. Pausen werden wir in den Kleingruppen individuell regeln. Unser Schulsozialarbeiter steht zudem permanent für Gespräche mit zum Beispiel verunsicherten Schülern zur Verfügung.“

Und wie hält sich Winkler fit als Fußballer? „Mit regelmäßigen Ausdauerläufen am schönen Sorpesee“, antwortet der 09-Kapitän.