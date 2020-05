Das plant Profifußballer Schauerte in seiner Heimat HSK

Schmallenberg-Fleckenberg. Julian Schauerte, Kapitän des Drittligisten Preußen Münster aus Schmallenberg-Grafschaft, hat in der Heimat im Sauerland ein Projekt initiiert.

Er hat es geschafft und seinen Kindheitstraum nicht nur geträumt, sondern in die Tat umgesetzt. Der 32-jährige Julian Schauerte aus Schmallenberg-Grafschaft ist Fußballprofi und hat bereits in der 2. Bundesliga sowie der belgischen Jupiler League gespielt.

Aktuell ist er Kapitän des Drittligisten Preußen Münster. Nun will Julian Schauerte seine Erfahrungen an den Nachwuchs weitergeben und hat zusammen mit Enrico Ledda sowie Andreas Galwas, dem Trainer-Duo des A-Kreisligisten FC Fleckenberg/Grafschaft, die Fußballschule „Rondo“ gegründet.

So sieht das Angebot aus

Während der Coronapandemie und der damit verbundenen fußballfreien Zeit haben Julian Schauerte sowie Enrico Ledda und Andreas Galwas das Konzept für die Fußballschule entwickelt, deren Betrieb am 1. Juli starten soll. Dabei steht die Begabtenförderung von heimischen Talenten, die Ausrichtung von Fußballcamps und die Zusammenarbeit mit Schulen im Sauerland im Mittelpunkt.

„Natürlich gibt es im Sauerland viele Fußballcamps, bei denen Erst- und Zweitligisten punktuell auf den Plätzen der Vereine vorbeischauen. Aber die dauerhafte und hochqualifizierte Arbeit mit den Kids vor Ort gibt es als Angebot so noch nicht”, erklärt Enrico Ledda, Chef-Trainer des Fußball-A-Ligisten FC Fleckenberg/Grafschaft, wie die Idee für die Fußballschule entstanden ist.

Der 39-jährige Enrico Ledda hat als Spieler das Trikot des TuS Erndtebrück in der Oberliga sowie des SSV Meschede und des SV Lippstadt 08 getragen. Zudem hat er in der Jugend für den damaligen Verein SF Oestrich-Iserlohn in der U19-Junioren-Regionalliga gespielt.

Das sind Schauertes Stationen

Auch Julian Schauerte, der im Jugendbereich für die U19-Junioren von Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga West gespielt hat, ist voller Tatendrang. „Meine Erfahrung und mein Netzwerk hier vor Ort einzubringen, ist meine Hauptmotivation“, teilt der Fußball-Profi mit und ergänzt: „Ich bin gerade Papa geworden und möchte nach meiner Karriere wieder im Sauerland heimisch werden.“

Schauerte ist im vergangenen Sommer nach einer Saison beim belgischen Erstligisten KAS Eupen zurück nach Deutschland und zu Preußen Münster gewechselt. Außerdem stand der gebürtige Sauerländer bei den damaligen Zweitligisten SV Sandhausen und Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Mit Fortuna Düsseldorf wurde Schauerte in der Saison 2017/2018 Meister der 2. Bundesliga, ehe er anschließend nach Belgien gewechselt ist.

Dritter im Bunde bei der Fußballschule ist Andreas Galwas. Der in Südrussland geborene Co-Trainer des FC Fleckenberg/Grafschaft hat die hoch angesehene Sportschule von Tschernomoretz Noworossijsk durchlaufen. Für den Verein spielte er dann später auch in der dritten russischen Liga.

Training in Fleckenberg und Grafschaft

„Die Kompetenzdichte, der Tatendrang und die Motivation sind sehr hoch”, teilt Enrico Ledda mit und fügt hinzu: „Durch unsere reichhaltige Erfahrung im höherklassigen Fußball können modernste didaktische, technische und fußball-fachliche Aspekte in ein Gesamtkonzept aufgenommen werden, das in dieser Form im heimischen Fußball wohl einmalig ist.“

Die Trainingseinheiten der Fußballschule sollen dann demnächst auf den Anlagen des FC Fleckenberg/Grafschaft stattfinden. „Wir als Vereine finden die Idee sowie das Projekt einfach nur toll und werden den Jungs unsere Plätze in Fleckenberg und Grafschaft natürlich zur Verfügung stellen“, sagt Michael Krähling, Sportlicher Leiter des A-Ligisten.

Weitere Informationen über die Fußballschule Rondo stehen auf der Internetseite unter: www.rondo-fussballschule.de