Konsolencup: Hüstener ist wagemutig – das Halbfinale steht

Die Beine hochlegen? Eine Runde auf das Sofa lümmeln und den Fernseher anschalten? Mitnichten! Wenn Andreas Kehayoglou, Fußballer des Landesligisten SV Hüsten 09, nach der Berufsschule nach Hause kommt, hilft er erst mal seinem jüngeren Bruder Lukas bei dessen Hausaufgaben. Ähnlich engagiert zeigte sich Kehayoglou auch im Turnierverlauf des ersten Konsolencups dieser Zeitung im Hochsauerlandkreis.

Dabei sei der Start in das Turnier, in dem Fifa 2020 an der Playstation 4 gezockt wird, für ihn – ähnlich wie für die 15 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer – ein Versuchsballon gewesen. „Mein Problem war am Anfang, dass man sich gar nicht komplett auf den jeweiligen Gegner einstellen konnte, sondern immer ein paar Minuten im Spiel dafür benötigt hat. Das war nicht einfach, weil ich dann auch etwas nervös geworden bin“, sagt der 21-Jährige, der in Neheim wohnt, und lacht.

Hüstener feiert zum Einstieg Kantersiege

Gleichwohl gelang dem ehemaligen A-Liga-Fußballer des TuS Bruchhausen, der im vergangenen Sommer den Schritt in die Landesliga nach Hüsten gewagt hatte, im Konsolencup ein beeindruckender Einstieg.

Gegen seine ersten beiden Gruppengegner, Riad Amor vom Fußball-Bezirksligisten TuS Voßwinkel und Jörg Bornemann, Tennisspieler unter anderem des STK 07 Arnsberg, schoss sich Andreas Kehayoglou durch einen 9:0-Erfolg und einen 6:0-Sieg gleich mal in die Rolle eines Mitfavoriten auf den Gesamtsieg.

Lediglich beim 1:1-Remis im dritten Gruppenspiel gegen Timo Steinhausen, Fußballer des künftigen Bezirksligisten SG Winterberg/Züschen, stand der Hüstener am Rande einer Niederlage. Mit etwas Dusel sammelte er allerdings noch einen Punkt – der ihn genau wie Kontrahent Steinhausen ins Viertelfinale hievte.

Andreas Kehayoglou, der bei einem heimischen Unternehmen eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert, schätzt am Konsolencup dieser Zeitung „vor allem die coole und entspannte Atmosphäre. Was ich echt witzig finde, ist, dass man so einige Leute aus der Sportwelt des HSK kennenlernt und neue Dinge erfährt, auch aus anderen Altersklassen“. Sympathisch sei ihm dabei vor allem Jörg Bornemann gewesen, der als Oldie des Turniers in der Gruppenphase ausgeschieden war.

So läuft’s für Kehayoglou beim SV Hüsten 09

Dass er im Sport durchsetzungsstark ist, hat Andreas Kehayoglou ebenso in der aktuell noch ausgesetzten, aber im Juni wohl endgültig abgebrochenen Saison 2019/2020 in der Fußball-Landesliga 2 nachgewiesen. Als Neuling aus der Kreisliga A Arnsberg kommend war der Youngster zwei Ligen höher überraschend gut eingeschlagen.

Bislang zwölf Einsätze sprechen eine deutliche Sprache. „Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich so viel spiele. Vor allem Trainer Klaus Borschel hat mich super gefördert. Wenn er am Saisonende aufhört, werden wir ihn auf jeden Fall vermissen“, sagt Andreas Kehayoglou. Borschels Nachfolger, Jörg Fischer, kenne er aber bereits und freue sich auf dessen Einstieg im Landesligateam.

Dass Kehayoglou, der griechische Wurzeln hat und glühender Fan von Olympiakos Piräus ist, in Hüsten vom Linksaußen zum Linksverteidiger umgeschult wurde, hat seinen fußballerischen Horizont erweitert. „In der Landesliga wirst Du auf dieser Position spielerisch oft gefordert – das gefällt mir gut“, sagt er.

Die Favoriten ziehen ins Halbfinale ein

Nach abwechslungsreichen Viertelfinalspielen stehen jetzt die vier verbliebenen Anwärter auf den Titel beim 1. Konsolencup dieser Zeitung im HSK fest.

Los ging’s am Dienstag, 26. Mai, mit dem bislang spannendsten Spiel des Turniers. Marcel Osebold vom SuS Westenfeld, der mit Tottenham Hotspur antritt, und Furkan Mutlu vom TuS Voßwinkel III, der mit Galatasaray Istanbul spielt, lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Obwohl Mutlu zwei Mal vorne lag (2:1 und 3:2) brachte er die Führung letztlich nicht über die Zeit und schied aus, weil Marcel Osebold mit Tottenhams Heung-min Son in der 90. Minute den 4:3-Siegtreffer markierte. „Ich habe mir teilweise fast in die Hose gemacht, so spannend war das Spiel. Das bessere Ende hatte diesmal einfach ich“, so Osebold.

Kehayoglou muss für 4:1-Sieg fighten

Klar war zu diesem Zeitpunkt bereits, dass das „Finale der Freunde“ zwischen Furkan Mutlu und Andreas Kehayoglou nicht stattfinden würde. Kehayoglou, Kicker des SV Hüsten 09, setzte sich mit Real Madrid in seinem Viertelfinale des Konsolencups gegen Küken Theo Schürmann (15) und Borussia Dortmund mit 4:1 durch. Er trifft im Semifinale jetzt auf Nikolaj Diesendorf vom TuS Sundern.

Ebenfalls weiter kam Max Schamoni, der mit der AS Monaco Timo Steinhausens VfB Stuttgart 5:3 bezwang. Er spielt nun im Halbfinale gegen Marcel Osebold.

Hinweis: Dieses Turnier steht nicht mit Electronic Arts INC. oder seinen Lizenzgebern in Verbindung und wird nicht von diesen unterstützt.

Die Halbfinalspiele werden am 27./28. Mai ausgetragen. Alle Partien des Konsolencups werden im Livestream übertragen unter:

twitch.tv/wpsauerland