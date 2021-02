Konsolencup im HSK: „Opa-Duell“ beendet eine Sieglos-Serie

Sauerland. Der erste Spieltag beim 2. Konsolencup dieser Zeitung ist absolviert – und wurde mit einem historischen Sieg abgerundet. Die Reaktionen.

Als Tennisspieler stand Jörg Bornemann mit Anfang 20 kurz vor dem Sprung in den Profibereich – der letztlich jedoch nicht glückte. Winkt dem Arnsberger jetzt, mit 36 Jahren, womöglich eine aussichtsreiche Karriere im professionellen E-Sport?

Nun, zumindest feierte Bornemann am Donnerstag, 11. Februar, bei seiner zweiten Teilnahme beim Konsolencup seinen ersten Turniersieg. Der erste Spieltag der zweiten Auflage des Turniers dieser Zeitung, bei dem Fifa 21 an der Playstation 4 gezockt wird, ist jetzt abgeschlossen.

Arnsberger Tennis-Ass: Wenn das Adrenalin einschießt

Es war das „Opa-Duell“ des Konsolencups, bei dem direkt in ihrem jeweils ersten Spiel Luigi Papa (39) und Jörg Bornemann in Gruppe B aufeinander trafen. „Ich muss eben noch ein Beruhigungsmittel zu mir nehmen“, sagte Bornemann kurz vor dem Anpfiff mit einem Augenzwinkern.

Dann lieferte er ab: Mit 3:1 bezwang das Tennis-Ass des STK 07 Arnsberg verdient Gegner Papa, Fußballcoach des TuS Sundern. Jörg Bornemann schmunzelnd: „Luigi war nach dem 1:1-Ausgleich der bessere Spieler und ich hatte stellenweise Glück. Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, da ich die letzten Minuten vor lauter Adrenalin nicht mehr alles mitbekommen habe.“

Klarer Sieg für SG Elpe/Andreasberg

Ebenfalls über einen Sieg freute sich in der Gruppe A Dijan Ergün, Fußballer des B-Kreisligisten SG Elpe/Andreasberg. Mit 6:0 setzte er sich gegen Volleyballerin Kim Spreyer vom Zweitligisten RC Sorpesee durch.

Dijan Ergün übernahm damit die Tabellenführung in Gruppe A und setzte durchaus eine erste Duftmarke, auch für die weitere Konkurrenz beim 2. Konsolencup. „Wenn ich mich jetzt zu den Mitfavoriten zählen lasse, stehe ich unter Zugzwang – also lieber nicht“, so Ergün lachend.

In der dritten Partie des Tages stieg Leichtathlet Theo Schürmann (TuS Oeventrop) genau wie Gegner Alexander Teipel, A-Kreisliga-Fußballer des SuS Westenfeld, ins Turnier ein. In einem offenen Schlagabtausch kam BVB-Fan Schürmann mit dem FC St. Pauli nach einem 0:2 gegen Teipels Dortmunder zurück – die Begegnung endete 2:2. „Das 2:2 geht letztendlich in Ordnung, aber meine 2:0-Führung darf ich nicht mehr hergeben. Man muss konzentriert bleiben und die Führung ausbauen, sonst passieren leichtsinnige Fehler und man nimmt am Ende nur einen Punkt mit“, sagte Alexander Teipel.