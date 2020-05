Konsolencup: Sunderner Youngster ballert sich ins Halbfinale

Sauerland. Der erste Sportler aus dem HSK, der es in das Halbfinale des ersten Konsolencups dieser Zeitung geschafft hat, steht fest. So geht’s weiter.

Der erste Halbfinalteilnehmer steht fest: Nikolaj Diesendorf, Fußballer des Bezirksligisten TuS Sundern, hat sich beim 1. Konsolencup dieser Zeitung im HSK in die Runde der letzten Vier gespielt. Die weiteren drei Teilnehmer des Halbfinals im Konsolencup werden am Dienstag, 26. Mai, ermittelt.

Der 19-jährige Nikolaj Diesendorf zeigte in seiner Begegnung gegen Marvin Aufterbeck recht schnell, dass er als einer der Favoriten auf den Gewinn des Titels gehandelt wird.

Mit RB Leipzig ging Diesendorf gegen Aufterbecks Juventus Turin (bei Fifa 20: Piemonte Calcio) früh in Führung. Yussuf Poulsen (5.) und Christopher Nkunku (21.) besorgten das 2:0, ehe Christiano Ronaldo auf 1:2 verkürzte (40.). Erneut Nkunku (44.), Timo Werner (65.) und Oliver Bias (90.+1) bescherten Nikolaj Diesendorf einen klaren 5:1-Erfolg.

Das sagen die Kontrahenten

„Ich habe mich am Anfang etwas schwer getan, dann aber immer besser ins Spiel gefunden und vor allem auch nach vorne deutlich besser gespielt“, so Diesendorf nach seinem Halbfinaleinzug.

Kontrahent Marvin Aufterbeck, Fußballer des TuS Rumbeck, der mit seiner Mannschaft wohl aus der Kreisliga A Arnsberg in die Bezirksliga 4 aufsteigen wird, war nach seinem Ausscheiden kurz enttäuscht. Gleichwohl habe er den ersten Konsolencup dieser Zeitung im HSK genossen, betonte Aufterbeck: „Das Turnier hat mir sehr gut gefallen!“

Wer sich außerdem im Viertelfinale duelliert

Die weiteren drei Viertelfinalspiele stehen allesamt am Dienstag, 26. Mai, an. Marcel Osebold (SuS Westenfeld) trifft um 16 Uhr auf Furkan Mutlu (TuS Voßwinkel III), von 17 Uhr an duellieren sich Andreas Kehayoglou (SV Hüsten 09) und Theo Schürmann (TuS Oeventrop/LAC Veltins Hochsauerland) und um 19.45 Uhr spielt Max Schamoni (SSV Meschede) gegen Timo Steinhausen (SG Winterberg/Züschen).

