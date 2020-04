KSB-Chef Lins appelliert an Mitglieder: Helft den Klubs!

Sauerland. In einem eindringlichen Appell hat sich Detlef Lins, Vorsitzender des Kreissportbundes Hochsauerlandkreis, an die Mitglieder und Vereine gewandt.

In einem eindringlichen Appell hat sich nun Detlef Lins, Vorsitzender des Kreissportbundes Hochsauerlandkreis (KSB HSK), an die rund 111.000 Mitglieder seiner Interessenvertretung von etwa 400 Sportvereinen aus dem gesamten Hochsauerlandkreis gewandt. Lins tritt insbesondere dafür ein, dass die Mitglieder ihre bereits gezahlten Beiträge trotz des fehlenden Vereinsangebotes in der Coronakrise nicht zurückfordern sollen.

„Aktuell leben wir alle in einer nie dagewesenen Situation des Stillstands. Dies betrifft alle Lebensbereiche, aber eben auch die gesamte Sportfamilie in der Region und weit darüber hinaus. Sowohl der Trainings- und der Spielbetrieb als auch die Breiten- und Gesundheitssportangebote müssen zwangsweise ruhen, Sport kann lediglich auf privater Ebene alleine durchgeführt werden“, so Lins in der KSB-Mitteilung.

Rückforderungen abwenden

In der Coronakrise bittet der KSB-Vorsitzende jetzt die rund 111.000 eingetragenen Mitglieder im Wirkungsgebiet des KSB HSK „ihren Sportverein mehr denn je zu unterstützen und trotz des fehlenden Vereinsangebotes die bereits gezahlten Mitgliedsbeiträge nicht – auch nur teilweise – zurückzufordern“. Sportvereine seien seit mehr als 200 Jahren „ehrenamtlich getragen und eine Stütze für unsere Gesellschaft“. Das freiwillige Engagement der Menschen in den Vereinen sei besonders jetzt unterstützenswert. Möglich sei das für die KSB-Mitglieder, „indem Sie Ihren Mitgliedsbeitrag für das gesamte Jahr entrichten und vielleicht auch noch ein wenig über den Jahresbeitrag hinaus! So tragen Sie dazu bei, dass es kein Sportvereinssterben gibt, die Sportvereine für die Zeit nach Corona gut gerüstet sind und ihre Angebote schnellstmöglich wieder hochfahren können“.

Ansprechen möchte Detlef Lins mit seinem Appell auch die finanziellen Unterstützer der Sportvereine. Auch die Sponsoren, die derzeit womöglich auf fest vereinbarte Werbegelegenheiten verzichten müssten, sollten sich solidarisch verhalten, „denn: ihr wichtiges Engagement signalisiert eine Investition in die Zukunft ihres Sportvereins“. Das Ziel aller Beteiligten sei es, „dass unsere Sportvereine möglichst gestärkt aus der Zeit nach Corona hervorgehen“.

Hilfe zu leisten, das sei momentan auf verschiedenen Ebenen möglich. Detlef Lins: „Vielleicht überlegt sich der ein oder andere ja auch, nunmehr dem heimischen Sportverein beizutreten. Wichtig bleibt, dass sich der Hochsauerlandkreis nach der aktuellen Krise wieder bewegt – im Sportverein!“