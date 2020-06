Sportunterricht geht auch digital - wie hier am Franz-Stock-Gymnasium in Hüsten.

Schulsport Liegestütze, Situps und Co. vor der Sportkurs-Webcam

Das Franz-Stock-Gymnasium in Hüsten bringt seine Schüler beim „Homeschooling“ auch auf die Gymnastikmatte.

Von Jan Haselhorst





Arnsberg. Die Schulen im Sauerland füllen sich langsam wieder, doch von einem Normalbetrieb ist man noch weit entfernt. Um im stark ausgedünnten Stundenplan nicht komplett auf den Schulsport verzichten zu müssen, wurde das Franz-Stock-Gymnasium in Arnsberg erfinderisch.

„Sport-Livetraining“ gestartet

Im Mai riefen die Referendare Marian Bäcker, Sebastian Selchert und Adriana Wahl das „Sport-Livetraining“ ins Leben, um den Schülern eine Abwechslung zu Deutsch, Mathe und Co. zu bieten. Nach positiven Rückmeldungen soll das Angebot nun bis zu den Sommerferien fortgeführt werden. „Durch die Corona-Pandemie ist zurzeit richtiger Sportunterricht nicht möglich. Deshalb haben wir uns eine Alternative überlegt“, sagt Sebastian Selchert. Jeweils dienstags und donnerstags führen die Organisatoren ab 17 Uhr für rund 30 bis 40 Minuten verschiedene Kurse durch. Die Referendare streamen ihre Übungen live per Webcam und können als einzige gesehen und gehört werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Schüler nicht zu sehen, nur die gemeinsame Begrüßung und der gemeinsame Abschied kann auf freiwilliger Basis mit Bild und Ton erfolgen. Über eine Schul-Cloud können nicht nur Schüler, sondern ab sofort auch Lehrkräfte an den Live-Kursen teilnehmen.

Für alle Klassen verfügbar

Benötigt werden für den innovativen Sportunterricht nur wenige Utensilien: Sportkleidung, eine weiche Unterlage (z.B. eine Gymnastikmatte oder ein Handtuch), ein weiteres Handtuch und eine Flasche Wasser. Zudem sollte etwas Platz verfügbar sein. Das kostenlose und freiwillige Angebot war im Mai zunächst nur für einzelne Jahrgänge verfügbar, nun ist für alle Klassen und Lehrkräfte etwas dabei. „Es ist eine Möglichkeit für alle, in Zeiten des Homeoffice und Homeschooling fit zu bleiben, etwas für die Gesundheit zu tun und etwas Gemeinschaft zu erleben“, sagt Sebastian Selchert. Durchschnittlich 25 bis 30 Teilnehmer schalten sich pro Kurs ein. „Es dürfen aber gerne noch mehr werden“, sagt Selchert. Mit Adriana Wahl ist eine Referendarin mit großer Kampfsporterfahrung dabei.

Folgende Kurse finden im Juni immer ab 17 Uhr statt: Bauch, Beine, Po (Freitag, 5. Juni / 9er bis Q2), Body Combat - Kämpf dich fit (Dienstag, 9. Juni / Alle), Oberkörperkräftigung (Dienstag, 16. Juni / 9er bis Q2), Koordinative Spiele (Freitag, 19. Juni / 5er bis 8er), Selbstverteidigung (Dienstag, 23. Juni / 5er bis 8er), Aerobic (Freitag, 26. Juni / Alle).