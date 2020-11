Maren Hammerschmidt: „Ich freue mich mega auf den Weltcup“

Winterberg. Für die deutschen Biathletinnen um Maren Hammerschmidt (SK Winterberg) beginnt am Samstag der Weltcup. So geht es der Sauerländerin.

Gut acht Stunden im Reisebus, mehrere Hundert Kilometer quer durch Finnland – doch diese Strapazen nimmt Maren Hammerschmidt an diesem Mittwoch gerne in Kauf. Denn das Gefährt transportiert die deutschen Biathleten von ihrem bisherigen Trainingsort Muonio nach Kontiolahti, wo am .

„Es ist fast schade, dass wir hier unsere Zelte abbrechen“, sagte Maren Hammerschmidt, Athletin des SK Winterberg, gegenüber dieser Zeitung, „weil wir wirklich Top-Trainingsbedingungen hatten.“ Auf einer fünf Kilometer langen Loipe drehten Hammerschmidt und Co. ihre Runden. Anfangs sei es etwas windig gewesen, „aber das haben wir unter dem Aspekt, dass man an den Herausforderungen wächst, gesehen“, erklärte die 31-jährige Staffelweltmeisterin von 2017.

Anders als zu Beginn der zurückliegenden Saison, in der die Winterbergerin noch mit den Nachwirkungen einer über eineinhalbjährigen Verletzungspause kämpfte, präsentiert sich Hammerschmidt aktuell in einer starken Verfassung. Einen als Verfolgungsrennen angelegten Testwettkampf in Muonio beendete sie hinter Siegerin Vanessa Hinz und der zweitplatzierten Denise Herrmann auf dem dritten Rang – und dürfte sich damit endgültig den Startplatz im Weltcup gesichert haben. Im Vorfeld waren bereits Herrmann, Hinz und Franziska Preuß gesetzt.

In Deutschland nur in Oberhof

„Ich freue mich mega auf den Weltcup“, sagte Hammerschmidt: „Vor allem bin ich froh, dass Rennen stattfinden. Es war ja lange nicht klar, ob sich die ganze Trainingsarbeit lohnen wird.“ Wie in anderen Sportarten werden die Biathleten auf Grund der Coronapandemie ohne Fans vor Ort auskommen müssen. In Kontiolahti starten die Damen mit einem Einzelwettkampf über 15 Kilometer am Samstag und einem Sprintwettkampf über 7,5 Kilometer am Sonntag. Eine Woche später folgen dort Sprint, Staffel und Verfolgung.

Im Dezember gibt es vor der Weihnachtspause zudem zwei weitere Wochenenden in Hochfilzen/Österreich. Einziger deutscher Austragungsort ist Oberhof mit einer Doppel-Veranstaltung nach dem Jahreswechsel. Die WM findet vom 9. bis 21. Februar 2021 im slowenischen Pokljuka statt.