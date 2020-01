Dortmund. Bei der Hallen-Westfalenmeisterschaft in Dortmund sicherte sich das LAC Veltins Hochsauerland drei Medaillen sowie zahlreiche Top-Platzierungen.

Melanie Struwe mit Bestleistung zum Hochsprungtitel

Die Top-Platzierung erreichte Melanie Struwe (TSV RW Wenholthausen). Im Hochsprungwettbewerb der Frauen gewann holte sie sich die Goldmedaille und den Titel mit persönlicher Bestzeit. Die 1,75 Meter überquerte sie im dritten Versuch.

Auf dem zweiten Platz landete Lukas Klemenz (TuS Rumbeck). Er kam im Dreisprung der Männer auf 12,66 Meter. Der Sieg ging an Paul Schwider (TV Wanne 1885), der im letzten Versuch bei 12,85 Meter landete. Klemenz startete auch im Weitsprung, legte dort eine stabile Serie mit fünf gültigen Sprüngen hin, und belegte mit 6,41 Meter Platz sechs.

Ollesch auf dem Bronzerang

Den Medaillensatz komplett machte Oliver Ollesch (TSV RW Wenholthausen), der über 200 Meter in 22,27 Sekunden den Bronzerang belegte. Ein Infekt Ende Dezember und Waden-Probleme Anfang Januar haben Ollesch im Vorfeld der Titelkämpfe ein wenig ausgebremst.

In guter Form waren auch die weiteren Aktiven des LAC Veltins Hochsauerland. Charlotte Nockemann und Emma Schürmann (beide TuS Oeventrop) gingen jeweils über 400 Meter an den Start. Beide liefen auf Rang vier: Charlotte Nockemann mit 61,77 Sekunden bei den Frauen und Emma Schürmann in 61,06 Sekunden bei den U18-Juniorinnen.

Trio startet über 60 Meter

Steffen Brüggemann (TV Calle/7,41 Sekunden) und Sven Hültenschmidt (TV Herdringen/7,66 Sekunden) verpassten im 60-Meter-Sprint der Männer jeweils den Endlauf. Eric Irmler (TV Schmallenberg/7,29 Sekunden) konnte sich dagegen für das Finale qualifizieren und lief in 7,27 Sekunden auf Platz sechs. Über 200 Meter belegte Irmler mit persönlicher Bestzeit von 23,30 Sekunden Rang fünf. Zudem kam er im Weitsprung mit 5,95 Meter auf Platz vier.

DM-Norm nur knapp verpasst

Paula Schümann (TuS Oeventrop) und Lasse Buchholz (VfL Fleckenberg) starteten über die Mittelstrecken. Schürmann kam über 1500 Meter in 4:58,12 Minuten auf Rang sechs. Buchholz belegte über 800 Meter in 1:59,39 Minuten Rang fünf.

Die 4x200-Meter-Staffel des LAC Veltins Hochsauerland kam in der Besetzung Eric Irmler, Lukas Klemenz, Steffen Brüggemann und Sven Hültenschmidt in der Männerkonkurrenz in 1:35,63 Minuten auf Rang fünf und verpasste die DM-Norm (1:34,50 Minuten) nur um 1,13 Sekunden.