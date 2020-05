Moderne Werbung für den Tischtennissport beim TuS Sundern

Dank der Lockerungen im Bereich Sport sehen die heimischen Vereine in der Coronakrise wieder Licht am Ende des Tunnels. Schon in der kommenden Woche sollen kontaktlose Sportarten in der Halle wieder erlaubt sein. Das macht auch Roland Sommer, Abteilungsleiter Tischtennis beim TuS Sundern und Coach, Mut. „Wir wollen zeitnah starten, können aber noch kein genaues Datum nennen“, sagt Sommer. Für seine Mitglieder und Tischtennisfreunde war der TuS Sundern aber auch in den vergangenen Wochen da – vor allem mit Hilfe eines digitalen Kindergartenprojektes von Trainer Gero Seeling.

Projekt beim TuS Sundern: Fortsetzung gesichert

Das Angebot sei sehr gut angenommen worden und werde das auch weiterhin, betonen die Verantwortlichen beim TuS Sundern. Regelmäßig lädt der Verein kurze Clips mit Seeling auf der Videoplattform Youtube hoch – unter anderem sollen die Kindergartenkinder mit Balanceübungen, Dosenwerfen oder Luftballon-Jonglage gefordert und beschäftigt werden.

„Die Aktion läuft jetzt seit gut vier Wochen. Zu diesem Zeitpunkt war sogar noch davon auszugehen, dass der Lockdown noch länger dauern würde“, sagt Roland Sommer.

Doch auch jetzt ist nicht abzusehen, wann das Kindergartenprojekt des TuS Sundern wieder wie gewohnt stattfinden kann. Normalerweise verbringt Gero Seeling täglich seine Vormittage in Sunderns Kindergärten. Wann diese Tätigkeit wieder so stattfinden kann, ist ebenfalls noch offen. „Die Gefahr, die Viren von einem Kindergarten in den nächsten zu schleppen, scheint zurzeit leider sehr groß“, sagt Sommer.

Aus diesem Grund läuft das digitale Projekt ungeachtet der jüngsten Lockerungen weiter. „Wir erhalten viele Rückmeldungen von Kindern und Eltern, die viel Spaß an den Übungen haben“, sagt Abteilungsleiter Roland Sommer. Die Sunderner Tischtennis-Cracks vermissen ihren Sport – egal ob Alt oder Jung. „Die heimischen Vereine befinden sich in einer sehr schwierigen Situation. Es ist derzeit schwer, verlässlich seine Mitglieder zu informieren. Die Lage ist weiterhin sehr dynamisch“, weiß Sommer.

Wie sich der Verein nun weiter rüstet

Vereine wie der TuS Sundern hätten aktuell eine noch größere Verantwortung als ohnehin schon, ihre Mitglieder zu schützen und eine Mischung zwischen Vereinsarbeit und Infektionsschutz zu finden. „Wir hoffen, dass wir im Rahmen unseres Hygienekonzepts schon zeitnah wieder an die Tische dürfen. Anders sieht die Situation bei unserem Kindergartenprojekt aus. Wann es da weitergeht, können wir nicht absehen und da gibt es Wichtigeres als Tischtennis“, so der Sauerländer.

Die Videoaktion soll so lange weitergeführt werden, bis Gero Seeling wieder seine etwa 150 Kinder in den Kindergärten persönlich besuchen darf. Immerhin: Für den regulären Trainingsbetrieb scheinen die Voraussetzungen gegeben zu sein. Roland Sommer arbeitet derzeit an einem Hygienekonzept; die Rückkehr in die Sporthallen sollen in enger Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Sundern und gemäß des Stufenplans des Landes NRW unter Berücksichtigung der behördlichen Maßnahmen erfolgen. „Beim Tischtennis haben wir keinen Körperkontakt zueinander, zwischen uns steht eine Platte und jeder hat seinen eigenen Schläger“, macht Sommer deutlich, wie kontaktarm diese Sportart ausgeführt werden kann.

Zwischen den Trainingsgruppen gibt es künftig 15 Minuten Pause, um die Gruppen zu trennen. Duschen und Umkleiden bleiben gesperrt. Sommer: „Wir halten uns an alle Maßnahmen und werden keine Alleingänge starten.“ Wann genau es wieder los geht, kann aber weder er noch jemand anderes sagen.