MSK Neheim-Hüsten plant Bewerbung für Jugend-WM

Neheim Beim MSK Neheim-Hüsten laufen nicht nur die Vorbereitungen für die neue Minigolfsaison auf Hochtouren.

Neheim. Der MSK Neheim-Hüsten ist das Aushängeschild im Minigolfsport im Sauerland. Der Verein aus der Leuchtenstadt geht in der Saison 2021/2022 in der 1., 2. und 3. Bundesliga an den Start.

Erstmals hat der Verein eine eigene Frauen-Mannschaft für die 1. Liga gemeldet. "In der 1. Bundesliga spielen die Frauen und Männer getrennt. In den anderen Ligen gibt es gemischte Teams", erklärt Annika Dellmann, Spielerin der Zweitliga-Mannschaft des MSK Neheim-Hüsten. Eigentlich soll die neue Punktspielsaison Ende März starten. "Aber daraus wird wohl nichts. Wahrscheinlich wird der Starttermin verschoben. In der Planung sind nun nicht nur Einzel-, sondern auch Doppelspieltage", ergänzt Annika Dellmann. Der Verband will darüber am 28. Februar entscheiden.

Und wie bereiten sich die Minigolfspielerinnen und -Spieler des MSK Neheim-Hüsten während der Corona-Pandemie und dem aktuellen Lockdown auf die neue Spielzeit vor. "Einige trainieren ein wenig im Wohnzimmer und absolvieren dort einige Schläge", berichtet Sven Klöckener, Pressewart und Vorstandsmitglied des MSK Neheim-Hüsten. "Man kann zu Hause schon einige Schwünge machen. Mit einem Training auf der Anlage ist das allerdings nicht vergleichbar." Auch sein 16-jähriger Sohn Lauro, der unter anderem Deutscher Meister im Jugendbereich sowie amtierender Mannschafts-Europameister und Mannschafts-Weltmeister (2018) ist, hält sich auf diese Weise fit.

Bahnen werden abgeschliffen

Die heimische Anlage des MSK Neheim-Hüsten, die gegenüber dem Hotel und Restaurant Rodelhaus liegt, ist seit Ende Oktober des vergangenen Jahres geschlossen. "Vom zweiten Lockdown waren wir damals nicht betroffen, denn wir schließen die Anlage eigentlich immer im Oktober", sagt Sven Klöckener. In den nächsten Wochen will der MSK Neheim-Hüsten nun die Beton- und Miniaturbahnen auf Vordermann bringen. Vor jeder neuen Saison werden sie komplett abgeschliffen und neu lackiert. "Wir werden das erneut in Eigenregie machen. Die ganze Sache kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Geld."

Der MSK Neheim-Hüsten, der aktuell rund 70 Mitglieder hat, würde gerne auch das Klubheim und die Sanitäranlagen erneuern. "Da warten wir aber noch auf die Fördermittel vom Land", teilt der 47-jährige Sven Klöckener mit. "Die Gelder sollten auf jeden Fall kommen, denn im kommenden Jahr sind wir Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren." Da will sich der MSK Neheim-Hüsten nicht nur sportlich, sondern auch optisch von seiner besten Seite präsentieren.

Nach der Deutschen Meisterschaft im Jahr 2022 hat der Minigolfklub aus Neheim bereits das nächste große Event im Blick: Der Verein plant eine Bewerbung für die Jugend-Weltmeisterschaft 2025. "Warum sollen wir nicht eine WM nach Neheim holen?", fragt Klöckener und ergänzt. "Für die Stadt Arnsberg wäre das eine ganz tolle Sache."

Saisoneröffnung am 1. April

Vor der Deutschen Meisterschaft und einer möglichen Jugend-WM steht aber erst einmal die aktuelle Saisoneröffnung. Die soll für alle Vereins- und Hobbyspieler am 1. April stattfinden. "Theoretisch müsste das mit dem 1. April klappen, denn Minigolf wird schließlich auf einer Anlange im Freien gespielt und da haben wir ja trotz der Corona-Pandemie bereits im vergangenen Sommer alle Hygienevorschriften eingehalten", erinnert Klöckener. Der 1. April wäre dann auch der Startschuss für das neue Pächter-Ehepaar der "Golferklause". Die bisherigen Pächter sind nach nur einem Jahr zurück nach Dresden gezogen. Klöckener: "Jetzt müssen wir nur noch die Bahnen lackieren und dann kann der Startschuss fallen."