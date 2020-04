Mundschutz: Sundernerin näht bis nachts gegen das Virus an

Nicht die Fußballer, Tischtennisspieler oder Schwimmer, sondern die Nähmaschinen sind beim TuS Sundern derzeit im Dauereinsatz: Susanne Thüsing, Vorstandsmitglied des Fußball-Bezirksligisten aus dem Röhrtal, hat aufgrund der Coronakrise eine Initiative gestartet. Gemeinsam mit zwei Freundinnen näht sie gegen das Virus an – indem sie Mundmasken anfertigt.

Angefangen habe alles vergangenen Monat mit einem Gespräch mit ihrer Schwester. „Sie arbeitet in einer onkologischen Praxis am Hüstener Karolinenhospital. Wir sind dann auf das Thema Mundmasken gekommen und darauf, dass die Masken langsam zu Ende gehen und ein großer Bedarf herrscht“, erzählt Susanne Thüsing.

Nähen gegen Corona: Arbeiten bis zur Erschöpfung

Zu Hause informierte sie sich zunächst über das benötigte Schnittmuster und suchte sich passenden Stoff zum Nähen heraus. Nachdem der erste Prototyp gelungen war, berichtete Thüsing im Freundes- und Bekanntenkreis von ihrer Initiative. Da das Echo durchweg positiv war und es immer mehr Anfragen gab, legte das TuS-Vorstandsmitglied jetzt so richtig los.

Häufig ging es nach der Arbeit direkt an die Nähmaschine, um weitere Masken zu produzieren. Entweder wurde im Wohnzimmer an der Maschine genäht oder täglich bis zu 60 Stoffmuster zugeschnitten und gebügelt. Meistens bis tief in die Nacht. „Zu Beginn habe ich noch allein genäht – das war sehr anstrengend. Es gab allerdings Tage, an denen ich auch eine Pause eingelegt habe“, sagt die 52-Jährige.

Einen unfreiwilligen Zwischenstopp legte auch ihre Nähmaschine ein. Diese war kurzzeitig kaputt, dann aber schnell repariert. Sie verrichtet weiter ihren Dienst. Allein näht Thüsing längst nicht mehr: Sie erhält tatkräftige Unterstützung von ihren Freundinnen Elke Simon und Silke Spielmann. Das Trio hat bislang insgesamt mehr als 1000 Masken hergestellt und bleibt weiterhin fleißig.

Ausgefallene Materialien

Versorgt wurden damit bisher eine onkologische und pädiatrische Praxis, Familie und Freunde, eine Apotheke, ein Pflegedienst und auch ein Bauunternehmer. Über fehlendes Material müssen sich die drei Näherinnen keine Gedanken machen. Immer wieder bringen Nachbarn und Freunde neuen Nähstoff vorbei und legen diesen vor der Haustür ab. Während das Schnittmuster der Mundmasken immer dasselbe ist, reicht die Palette der Materialien von alten Bettlaken und Tischdecken bis zu Baumwollstoffen. „Erstaunlich, was alles an Material zum Vorschein kommt. Es sind viele tolle Stoffe dabei“, sagt Thüsing.

Was allerdings langsam zur Mangelware wird, sind aus ihrer Erfahrung heraus Gummibänder, die zur Befestigung der Masken im Gesicht dienen. „Ich habe mich im Bekanntenkreis umgehört, aber man kommt an Gummibänder momentan nur schwer heran. Zwar ist der ganze große Druck raus, doch ein Ende der Produktion der Masken ist noch nicht in Sicht.“

Wie viele andere Menschen im Sauerland beschäftigt auch Susanne Thüsing die aktuelle Coronakrise sehr. „Man kommt sich vor wie in einem falschen Film. Das Virus war erst so weit weg und kam dann immer näher und näher. Es ist wirklich erschreckend und man merkt jetzt auch, in was für einem Luxus man vorher gelebt hat“, erklärt sie.

Die Osterfeiertage verbringt die engagierte Mundmasken-Näherin aus dem Röhrtal daheim mit der Familie und wird allein oder eventuell auch zu zweit mit dem Fahrrad durch den Wald fahren. Sie weiß aber: „Das Osterfest wird dieses Jahr anders. Ich hoffe einfach nur, dass die Coronakrise schnell vorübergeht.“ Ehe es soweit ist, werden Susanne Thüsing, Elke Simon und Silke Spielmann indes sicher noch viele weitere Mundmasken nähen.