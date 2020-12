Pfiff Champion Masters: Neuer Pokal und eigenes Logo in 2021

Beim Pfiff Champion Masters geht es in der Mescheder Dünnefeldhalle immer heiß her. In diesem Jahr muss die Veranstaltung indes ausfallen.

Meschede. Winterpause statt „Budenzauber“. Aufgrund der Coronapandemie fällt auch das Pfiff Champion Masters aus. Das sagt der Veranstalter.

Winterpause statt „Budenzauber“. Aufgrund der Coronapandemie fallen in diesem Winter alle Hallenfußballturniere im Sauerland aus – auch das Pfiff Champion Masters des SC Olpe. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hatte sich bereits im September zu der Generalabsage entschlossen.

„Dann feiern wir eben Ende 2021 unser kleines Jubiläum. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Benno Bohne, Vorsitzender des SC Olpe. Der Fußballverein aus dem Stadtgebiet Meschede ist Ausrichter des „Pfiff Champion Masters“, der inoffiziellen HSK-Meisterschaft im Hallenfußball.

Vom 28. bis 30. Dezember hätte eigentlich in der Dünnefeldhalle in Meschede die 25. Auflage stattfinden sollen. „Aktuell gibt es Wichtigeres als Hallenfußball“, betont Bohne. „Außerdem ist es auch mal ganz schön, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr nicht in der Sporthalle zu verbringen. Ich habe erstmals seit Jahren richtig ausgespannt und abgeschaltet.“

Förderer stehen weiter hinter dem Pfiff Champion Masters

Beim Organisationsteam des SC Olpe laufen bereits seit der Absage die Planungen für 2021. So wird es unter anderem einen neuen Siegerpokal geben. „Der Pott hat Ähnlichkeit mit dem Champions-League-Pokal“, verrät Bohne. Außerdem setzt der SC Olpe, der in der Meisterschaft auf dem Feld in der B-Liga West eine Spielgemeinschaft mit RW Wennemen bildet, in Zukunft bei der Präsentation auf eine einheitliche Optik. „Um den Wiedererkennungswert weiter zu steigern, wird es ein eigenes Turnierlogo geben. Dieses Logo werden wir unter anderem auf allen Plakaten und Mitteilungen verwenden“, teilt Bohne mit und ergänzt: „Dieses Logo ist dann wie ein Vereinsabzeichen.“

Die finanziellen Einbußen durch die Absage des Turniers hat der SC Olpe gut aufgefangen. „Wir haben Rücklagen gebildet und somit können wir das gut verkraften. Wir geraten dadurch in keine finanzielle Schieflage“, berichtet Bohne. „Denn auch die Sponsoren stehen weiter hinter uns.“

Und wie sieht Benno Bohne die Chancen für die 25. Auflage Ende 2021? „Die stehen meiner Meinung nach bei 50 zu 50. Zurzeit zählt jeder Monat“, sagt Bohne. „Und das ist unser Vorteil, denn wir sind mit unserer Veranstaltung erst ganz am Ende des kommenden Jahres dran. Ich bin optimistisch und setze auf den Impfstoff.“