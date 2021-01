RC Sorpesee: Die Aufholjagd kann beginnen

Starten mit einem Heimspiel gegen BW Dingden in das neue Jahr: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee.

Sundern Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee starten am Samstag, 16. Januar, mit einem Heimspiel gegen BW Dingden in das neue Jahr.

Sundern. Die 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen startet am Wochenende wieder mit dem Spielbetrieb. Für den Tabellenletzten RC Sorpesee heißt das: Die Aufholjagd kann beginnen, zumal der Aufsteiger jetzt drei Heimspiele in Serie hat. Zum Auftakt trifft die Mannschaft von Trainer Julian Schallow an diesem Samstag, 16. Januar, auf den Tabellendritten SV BW Dingden. Anschlag der Partie ist um 18.30 Uhr im Schulzentrum von Sundern.

"Wir haben in der vergangenen Woche wieder mit dem Training angefangen und uns gezielt auf die Partie vorbereitet. Dingden ist natürlich aufgrund der Tabellensituation in der Favoritenrolle. Wir wollen allerdings unsere Außenseiterchance nutzen", berichtet Linus Tepe, Co-Trainer und Team-Manager des RC Sorpesee. "Wir haben in der Pause auch noch einmal mentale Kraft getankt, denn wir stehen durch die Corona-Pandemie nicht nur sportlich vor einem schwierigen Jahr."

Zehn Punkte aus zwölf Partien

Nach dem Rückzug der Mannschaft des BSV Ostbevern vom Spielbetrieb ist der RC Sorpesee aktuell mit zehn Punkten aus zwölf Partien Tabellenletzter der 2. Bundesliga Nord der Frauen. "Wir haben aber noch zwölf Spiele und werden natürlich weiter um den Verbleib in der Liga kämpfen", teilt Linus Tepe mit. Nach der Partie gegen SV BW Dingden hat der RC Sorpesee zwei weitere Heimspiele und zwar gegen die Skurios Volleys Borken (Samstag, 23. Januar) sowie SSF Fortuna Bonn (Termin steht noch nicht fest). "Mit den Skurios haben wir das Heimrecht getauscht, weil in Borken aktuell kein Spielbetrieb in der Halle möglich ist", berichtet Tepe.

Während der RC Sorpesee sein letztes Punktspiel in der 2. Bundesliga Nord der Frauen am 12. Dezember des vergangenen Jahres (0:3-Niederlage gegen VCO Berlin) ausgetragen hat, waren die Spielerinnen des SV BW Dingden zuletzt am 28. November 2020 beim 3:0-Sieg gegen VC Allbau Essen im Einsatz. „Bis auf eine Pause von gut zwei Wochen haben wir anschließend durchtrainieren können. Aber die Sahne auf der Torte bleibt das Spiel und somit freuen wir uns natürlich wieder spielen zu dürfen", sagt Dingdens Coach Marinus Wouterse vor dem Auswärtsspiel beim RC Sorpesee.

Partie im Livestream verfolgen

Der niederländische Trainer des SV BW Dingden warnt vor dem Aufsteiger aus dem Stadtgebiet Sundern. „Beim 3:1-Heimsieg im Hinspiel haben wir uns schwer getan. Der RC Sorpesee hat damals in jedem Durchgang bis zum Ende um den Satzgewinn mitgespielt“, erinnert sich der Coach. Trotzdem will Wouterse mit seiner Mannschaft im Schulzentrum von Sundern den achten Saisonsieg einfahren und sich weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen. Die Mannschaft aus einem Ortsteil der Stadt Hamminkeln ist aktuell Dritter mit 24 Punkten aus zehn Partien. Der Rückstand auf Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen beträgt bei zwei weniger ausgetragenen Spielen elf Punkte.

Das Heimspiel des RC Sorpesee gegen SV BW Dingden findet aufgrund der Corona-Pandemie erneut ohne Zuschauer statt, kann aber am Samstag ab 18.30 Uhr im Livestream verfolgt werden unter:

https://sporttotal.tv/mae8947d10