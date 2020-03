Röhrtalkegler Sundern haben ihr Saisonziel bereits erreicht

Gesellige Stunden in Kneipenmanier verbringen, dabei eine unbestimmte Anzahl an frisch gezapftem Gerstensaft trinken und zwischendurch immer mal wieder eine ruhige Kugel auf der Kegelbahn schieben: So sieht außerhalb der Coronakrise zumeist der herkömmliche Kegelabend bei vielen Freizeitsportlern aus. Nicht so bei den Röhrtalkeglern aus Sundern-Hachen. Sie betreiben das „Abräumen“ sowie den „Wurf in die Vollen“ als Leistungssport und kämpfen in der Oberliga Westfalen 4 des Westdeutschen Kegel- und Bowlingverbandes darum, möglichst Klassenbester zu werden.

Und doch besteht ein gravierender Unterschied zu anderen Sportarten, die in derartig hohen Wettbewerbsklassen agieren. „Jeder kann bei uns mitmachen. Sportkegeln ist für jedes Alter geeignet“, sagt Sportwart Frank Salmen. Er selbst ist das beste Beispiel: Denn mit 50 Jahren steht er immer noch als aktiver Spieler für die Oberliga-Herren der RK Sundern auf den bundesweiten Kegelbahnen, um sich mittels der schweren Kugel gegen die entsprechende Konkurrenz dann im Spiel durchzusetzen.

Behalten in der Coronakrise ihre gute Laune bei: Die Röhrtalkegler Sundern mit Sportwart und Spieler Frank Salmen (unten links). Foto: Privat

120 bis 150 Wurf pro Spieler

Lediglich ein gewisses Maß an Konzentrations- und Durchhaltevermögen müssen Jung und Alt mitbringen. „Ein Spiel dauert gut zwei Stunden. Rücken und Knie sollten da möglichst intakt sein. Den Rest lernt man dann bei uns“, erklärt Salmen und meint letztlich die Technik, an der die Kegelbrüder zweimal in der Woche beim Training auf der Bahn im Sport- und Tagungszentrum Hachen feilen.

120 bis 150 Wurf pro Spieler kommen während der etwa dreistündigen Übungseinheiten zusammen. Einen sportlichen Aufwand, den die kegelbegeisterte Gruppe gerne betreibt, um in den von September bis Februar bevorstehenden Saisonspielen erfolgreich zu sein.

Frank Salmen selbst ist erst seit ein paar Jahren dabei. Über seine Ehefrau, die ebenfalls leidenschaftliche Keglerin ist, hat er den Weg zu den Röhrtalkeglern gefunden. Und seine Faszination ist immer noch genauso groß wie am ersten Tag. „Das ist ein Sport, in dem man den Alltag hinter sich lässt und runterkommt. Der Spaß und die gute Laune kommen da nicht zu kurz. Ich genieße die gemeinsame Zeit mit meinen Kegelbrüdern“, so Salmen. Aufgrund der Coronakrise müssen die Mannschaftskameraden derzeit das Training aussetzen. Ohnehin ist die Saison seit mehr als einem Monat bereits zu Ende. Unter den acht Mannschaften in der Oberliga belegten die Röhrtalkegler diesmal den fünften Platz und erreichten zum dritten Mal in Folge erneut ihr Saisonziel: den Klassenerhalt.

„Training ist alles“, unterstreicht Sportwart Salmen, der die Anforderungen beim Leistungskegeln kennt. Sind es doch das Beherrschen der Kugel mit ihren physikalischen Gesetzen und das Anpassen an die unterschiedlichen Eigenschaften der Bahnanlagen, die zum technischen Rüstzeug eines Sportkeglers gehören.

Vorfreude auf das Derby

Wie schwer es ist, den Nachwuchs für diese Randsportart zu begeistern, das weiß Frank Salmen nur zu gut: Zwei Mal haben die Röhrtalkegler einen Tag der offenen Tür veranstaltet, um für sich zu werben und potenzielle Zugänge in den Verein zu locken. Doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Jetzt probieren es Sunderns Sportkegler auf digitalem Wege, das Interesse in der breiten Öffentlichkeit zu wecken.

„Wir suchen Dich als neues Teammitglied“, heißt es auf der Vereinshomepage im Internet. Die Hoffnung auf eine langfristige Verjüngungskur der Mannschaft und auf ein entsprechendes Einläuten einer neuen Generation an Sportkeglern ist da, doch alle Beteiligten wissen, wie schwer das wohl wird.

Hoffnungs- und Leistungsträger bleiben weiterhin die agilen Herren im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Motiviert und voller Freude blicken sie auf ihre vierte Oberliga-Saison, die im Spätsommer starten soll. „Da wollen wir wieder alles geben. Besonders freuen wir uns auf das Sauerland-Derby gegen den KSC Neheim. Das sind immer tolle Duelle mit guter Stimmung. Auch wir Sportkegler lassen die Geselligkeit nicht zu kurz kommen“, betont Frank Salmen.

Alkoholische Getränke während des Wettkampfs bleiben für die Spieler aber ein Tabu. „Wir können auch mit Cola und Wasser viel Spaß haben“, sagt der RKS-Sportwart und schmunzelt. Ein echter Sportkegler lenke eben alles in die richtige Bahn. Gut Holz!