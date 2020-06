Sauerländer Profi Bansen: Für diese Wahl zählt er auf Hilfe

Waregem/Arnsberg. Er ist ein Exot: Eike Bansen aus Arnsberg-Voßwinkel spielt als Fußballprofi in Belgien. Für eine Wahl hofft er jetzt auf Hilfe aus seiner Heimat.

Es war eine besondere Ehre für ihn: Als er von seinem Verein, dem belgischen Fußball-Erstligisten SV Zulte Waregem, zum Spieler des Monats Februar gekürt wurde, empfand Profi Eike Bansen Stolz. „Darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagte Bansen damals im Gespräch mit dieser Zeitung. Nun hofft der 22-Jährige darauf, dass ihn vor allem Unterstützer aus seiner Heimat, dem Sauerland, dabei helfen, womöglich sogar zum Spieler der Saison seiner Mannschaft gekürt zu werden.

Aktuell läuft eine Wahl auf der Homepage des Vereins: Sieben Spieler – inklusive Eike Bansen – sind für den Titel „Spieler der Saison“ des SV Zulte Waregem nominiert. „Es kann bis zum Sonntagabend, 7. Juni, abgestimmt werden. Ich hoffe natürlich, dass ich die Sauerländer auf meiner Seite habe“, sagt Eike Bansen.

Gute Leistungen werden honoriert

Nachdem der gebürtig aus Arnsberg-Voßwinkel stammende Torwart lange im Schatten von Vereinslegende Sammy Bossut (34) gestanden hatte, profitierte Bansen dann auch von einer Ellenbogenverletzung seines Kontrahenten. Vier Ligaspiele in Serie bestritt der Voßwinkeler zuletzt – ehe die Saison aufgrund der Coronakrise abgebrochen wurde. Bansen zeigte gute Leistungen. Die Ausbeute war mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aber eher mager. Zusammengerechnet sechs Mal stand Bansen in dieser Saison bislang in der Liga für den SV Zulte Waregem im Tor – und kassierte 18 Treffer. Drei Tore im Schnitt pro Spiel. „Klar, die blanke Statistik spricht da erst mal nicht unbedingt für mich“, sagt er und lacht.

Dass der junge Keeper gleichwohl einen guten Job machte, bescheinigte ihm nicht nur Trainer Francky Dury, der ihn im Tor behielt, sondern eben auch der Verein, der ihn zum Spieler des Monats Februar kürte. Bansen scheint endgültig angekommen zu sein beim belgischen Erstligisten – angekommen auf dem Platz. Bis Montag, 22. Juni, hat die Mannschaft derzeit nun Pause, ehe die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit startet. „Die neue Saison soll planmäßig Anfang August beginnen, ohne Zuschauer“, erzählt Bansen.

Neben Training und dem Alltag mit Freundin und der Familie im Sauerland widmet sich Eike Bansen aktuell vor allem seinen Aufgaben für sein Studium, das er neben dem Leben als Fußballprofi bestreitet. „Ich habe mir da einiges vorgenommen, damit ich nicht mehr so viel vor mir habe, wenn es wieder mit dem Fußball richtig losgeht“, erklärt er.

Fans und Unterstützer können für Eike Bansen für die Wahl zum „Spieler der Saison 2019/2020“ beim SV Zulte Waregem ganz leicht abstimmen. Auch wenn der Text zur Wahl auf Flämisch ist, ist die Wahl leicht verständlich: Interessierte geben unter folgendem Link einfach ihren Namen und ihre Anschrift an und stimmen dann unter „Mijn stem gaat naar...“ für Eike Bansen. Ein Klick auf „Versturen“ (zu deutsch: „senden“) und schon gilt die Stimme für den 22-jährigen Voßwinkeler. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein signiertes Shirt. Abzustimmen ist noch bis Sonntagabend, 7. Juni, möglich unter:

https://www.essevee.be/nl/svhj1920