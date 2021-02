SC Neheim: Duo kehrt vom TuS Langenholthausen zurück

Neheim. Der Fußball-Westfalenligist SC Neheim hat die ersten zwei Sommer-Zugänge vorgestellt.

Die Rückkehr ins Binnerfeldstadion ist perfekt. Janik Hülsmann und Julian Kellermann verlassen am Saisonende Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen und werden ab Sommer wieder das Trikot des Westfalenligisten SC Neheim tragen.

„Beide Spieler haben eine Neheimer Vergangenheit und ihre profunde fußballerische Ausbildung bei uns erfahren. Sie haben großes Entwicklungspotenzial“, sagt Udo Borggrewe, Sportlicher Leiter des SC Neheim.

Janik Hülsmann hat nach seiner Zeit in der Jugend des SC Neheim für Bezirksligist TuRa Freienohl gespielt. Dabei erzielte er 27 Tore in 50 Partien für die Mannschaft aus der Küppelkampfbahn. Im Sommer 2019 wechselte der 23-Jährige dann zu Landesligist TuS Langenholthausen.

Den nächsten Schritt machen

Julian Kellermann hat dagegen nicht nur in der Jugend, sondern auch schon im Seniorenbereich das SC-Trikot getragen und feierte mit der Neheimer Mannschaft den Aufstieg in die Westfalenliga. Für den TuS Langenholthausen spielt der 25-jährige Defensiv-Allrounder seit dem 1. Juli 2017.

„Beide Spielertypen haben wir bislang so nicht in unserer Mannschaft. Janik kann nahezu alle zentralen Positionen vom Innenverteidiger, über das Mittelfeld oder sogar Stürmer spielen. Julian ist variabel einsetzbar auf jeder Mittelfeldposition. Ich denke, wir haben mit beiden Spielern einen guten Fang gemacht. Beide passen nicht nur sportlich, sondern auch auf der menschlichen Ebene zu 100 Prozent zu uns“, sagt SC-Trainer Alex Bruchhage. „Beide wollen bei uns den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen. Wir freuen uns darauf.“

Mit den Zugängen von Janik Hülsmann und Julian Kellermann sind die Personalplanungen des SC Neheim für die kommende Saison aber noch nicht abgeschlossen. „Ein bis zwei neue Spieler werden noch kommen“, berichtet Udo Borggrewe.

Hülsmann: „Problemlose Gespräche“

Zudem führt der Verein aus der Leuchtenstadt zurzeit Gespräche mit den Spielern aus dem aktuellen Kader. Ein Großteil hat bereits für die Saison 2021/2022 zugesagt. „Die Gespräche verliefen problemlos“, sagt Guido Hülsmann, Fußball-Abteilungsleiter des SC Neheim. „Die Jungs sind stolz, das SC-Trikot tragen zu dürfen. Das freut uns ungemein.“

Der SC Neheim, der vor der Saisonunterbrechung fünf Siege in Folge eingefahren hat und zurzeit als Tabellenzweiter der Fußball-Westfalenliga 2 nur einen Punkt hinter Spitzenreiter TuS Bövinghausen liegt, will auch in Zukunft als „fußballerischer Botschafter der Stadt Arnsberg und des Sauerlandes“, so Udo Borggrewe, weiter für sportliche Schlagzeilen sorgen. „Die Jungs wollen wieder auf den Platz und kicken. Sie brennen.“