SC Neheim und SV Hüsten 09 planen Jugend-Förder-Verein

Paukenschlag im Fußball-Sauerland. Die Lokalrivalen SC Neheim und SV Hüsten 09 wollen kooperieren und die Kräfte im Nachwuchsbereich in einem Leistungszentrum bündeln. Für die Saison 2021/2022 haben sich beide Vorstände sowie die Jugendvorstände nach intensiven Gesprächen auf ein gemeinsames Konzept zur Gründung eines Jugend-Förder-Vereins verständigt, um sich zukunftsorientiert aufzustellen.

Die Kooperations-Idee

Als möglichen Vereinsnamen haben sich die Vereine auf JFV LZ Neheim-Hüsten verständigt. LZ steht dabei für Leistungs-Zentrum und beschreibt die Basis der Kooperations-Idee. „Wir möchten in einem Leistungs-Zentrum für die Altersklassen von den D- bis zu den A-Junioren ein attraktives Angebot für leistungsorientierte Nachwuchsfußballer aufbauen, um dauerhaft überkreislichen Fußball in der Region Arnsberg und darüber hinaus anzubieten und zu etablieren“, teilten jetzt die Jugendleiter Frank Wiesehöfer und Ralf Detzner mit.

Das von Frank Wiesehöfer (SC Neheim) und Ralf Detzner (SV Hüsten 09) ausgearbeitete Gesamtkonzept, wird nun in den nächsten Wochen in beiden Vereinen präsentiert und auf verschiedenen Ebenen vorgestellt. Eine Zusammenarbeit der beiden Traditionsvereine im Jugendbereich ist bereits in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden. Auch das permanente gegenseitige Abwerben von Jugendspielern, und somit die punktuelle Stärkung oder Schwächung der Vereine, hätte mit dem Leistungs-Zentrum ein Ende. „Wir könnten dann wieder den Fokus auf die sportliche Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses lenken“, erklären die beiden Jugendleiter.

Wenn in der kommenden Spielzeit nichts Außergewöhnliches passiert, würden die Mannschaften von der A- bis zur D-Jugend vom Leistungs-Zentrum Neheim-Hüsten alle überkreislich in der Saison 2021/2022 an den Start gehen.

Jugendabteilungen bleiben

In der kommenden Spielzeit wird der SV Hüsten 09 mit seinen A-, B-, C- und D-Junioren-Mannschaften jeweils in der Bezirksliga an den Start gehen. Beim SC Neheim werden drei Mannschaften überkreislich spielen: Die B- und D-Junioren jeweils in der Bezirksliga sowie die C-Junioren in der Landesliga.

Den Vereinsvorständen des SC Neheim und SV Hüsten 09 ist wichtig, dass auch in Zukunft in beiden Vereinen weiter Jugendfußball angeboten wird. In den Altersklassen von den E- bis zu den G-Junioren werden die Teams weiter als SC Neheim und SV Hüsten 09 an den Start gehen. Für die Spieler der A- bis D-Junioren-Mannschaften, die nicht zum Leistungs-Zentrum gehören, wollen beide Vereine ebenfalls den Spielbetrieb auf Kreisebene aufrecht erhalten.

Der SC Neheim und SV Hüsten 09 haben das Gesamtkonzept bereits den Jugend-Trainern vorgestellt und erhielt in beiden Vereinen eine überwältigende Zustimmung. Die Entscheidung, ob es ein Leistungs-Zentrum geben wird, wird dann abschließend in den jeweiligen Jahreshauptversammlungen der beiden Vereine fallen.

Zwei Info-Abende

Beim SC Neheim und SV Hüsten 09 findet nun jeweils ein Info-Abend statt. Dort können sich Mitglieder sowie Eltern der Jugendspieler über das Konzept informieren. Beide Veranstaltungen finden vorbehaltlich der Corona-Auflagen statt. Der Infoabend beim SV Hüsten 09 ist für Montag, 6. Juli, um 18 Uhr in der Schützenhalle (Speisesaal) terminiert. Der Infoabend beim SC Neheim findet am Dienstag, 7. Juli, 18 Uhr, im Binnerfeldsportheim statt.