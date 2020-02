Schmallenberg: Warum die Freizeitwelt Sauerland Flair bietet

Schmallenberg. Spielen, toben – und ebenso entspannen: Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg bietet viel Flair für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Zunächst das Sturmtief „Sabine“, am darauffolgenden Wochenende dann noch „Victoria“: Über die im Sauerland zuletzt verregneten und turbulenten Witterungsbedingungen habe er sich nicht beschweren können, gibt Thorsten Thimm bereitwillig zu. „Wir haben schon gemerkt, dass wir noch mehr Zulauf hatten“, sagt der Geschäftsführer der Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg. Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine möglichst hohe Qualität an Freizeit zu bieten – das ist der Antrieb von Thimm und Geschäftsführer-Kollege Christian Koch. Ihre Freizeitwelt Sauerland wählt dabei ganz klassische, doch ebenso hochmoderne Ansätze.

Thikos Kinderland

Thorsten Thimm, Christian Koch: Die Kombination ihrer Nachnamen stand den Gründern der Freizeitwelt Sauerland Pate für „Thikos Kinderland“, mit dem vor 15 Jahren ihr gemeinsames Abenteuer begann. Als der gebürtige Esloher Thimm und der Schmallenberger Koch Familien gründeten, wuchs der Wunsch, ein Spielcenter in unmittelbarer Nähe nutzen zu können. „Dass wir selbst Kinder haben, war damals ausschlaggebend. Wir hatten im Februar 2005 die Idee, so ein Center aufzubauen, und haben im November 2005 unser Kinderland eröffnet“, erinnert sich Thorsten Thimm an turbulente Monate.

Zielgruppe sind vor allem Kinder von zwei bis zwölf Jahren. Kinder ab drei Jahren zahlen 7,90 Euro für einen ganztägigen Aufenthalt im Kinderland. „Im Vergleich zu anderen Einrichtungen ist es bei uns günstiger“, sagt der 45-Jährige. Bereits Kleinkinder finden in Schmallenberg Gefallen an Gelegenheiten zum Krabbeln oder am Spiel mit Bällen, größere Kinder nutzen Rutschen, Klettergerüste, Trampoline oder die Elektro-Kartbahn. Mehr als 3000 Quadratmeter Fläche, davon 1600 Quadratmeter überdacht, stehen zur Verfügung.

Fünf Jahre nach der Gründung wurde das Kinderland um einen Außenbereich erweitert: Hier gibt’s von Mai bis September unter anderem mit Bootsfahrten, dem Wasserspielplatz und Tischtennisplatten viele Chancen zum Spielen und Toben. „Der Außenbereich bietet den Familien eine tolle Abwechslung. Und der Blick in das Schmallenberger Sauerland ist ein Alleinstellungsmerkmal“, schwärmt Thimm.

Kletterhalle Sauerland

Im Jahr 2014 wurde die Allwetter-Freizeitwelt in Schmallenberg um eine Kletterhalle erweitert. Eines der Vorhaben damals: die eigene Zielgruppe zu erweitern, um so auch vermehrt Jugendliche und Erwachsene zu einem aktiven Besuch in der Freizeitwelt zu animieren.

Anfängern und Profis wird in der Kletterhalle viel geboten. „Man kann bei uns man mittlerweile um die 60 verschiedenen Routen klettern“, erklärt Thimm. Ein Hochseilgarten mit 26 Stationen und drei Ebenen (leicht, mittel, schwer), Kletterwände, eine Ebene, die speziell für das Bouldern geeignet ist, sowie verschiedene Kletterkurse bieten vielfältige Möglichkeiten. Thorsten Thimm: „Wir haben etwa 100 Kletterkinder wöchentlich hier und sind damit sehr zufrieden. Sportklettern wird jetzt olympisch – und wird diesem Sport hoffentlich noch einen weiteren Schub geben.“

In der Freizeitwelt Sauerland trainieren ebenso die Mitglieder der Sektion Hochsauerland des Deutschen Alpenvereins regelmäßig. Auch Industriekletterer werden hier ausgebildet. Wer zwischendurch eine ruhige Kugel schieben will, probiert sich im Microbowling. Sitzecken geben Chancen zur Ruhe – und zum gepflegten Nichtstun.

Jump

Es gebe Tage, „an denen sind wir von acht bis 24 Uhr hier vor Ort. Man muss schon aufpassen, dass auch für die Familie und Freizeit Zeit bleibt, aber das kriegen wir mittlerweile gut hin“, sagt Thorsten Thimm. Um das eigene Angebot weiter auszubauen, entstand im August des vergangenen Jahres die Themenwelt „Jump“.

Zugeschnitten ist das Angebot insbesondere auf Kinder ab zehn Jahren, auf Jugendliche und Erwachsene, doch auch der Nachwuchs von sieben bis zehn Jahren kann sich hier sonntags von 10 bis 12 Uhr austoben. Ein Bereich mit Hindernissen, verschiedene Trampoline oder das Areal „Flying Dunk“ – hier werden Basketbälle mit beeindruckenden Flugeinlagen per Dunking im Korb versenkt – erhöhen den Spaßfaktor.

Hologate

Ein „Trendsetter in der Region“ ist die Freizeitwelt Sauerland laut Thorsten Thimm im Bereich Virtual Reality. Die virtuelle Realität bietet den Besuchern in der Themenwelt „Hologate“ durch den Einsatz spezieller Brillen lustige, abwechslungsreiche und auch herausfordernde Spiele.

„Wir sind hier Vorreiter im Sauerland. Ich finde, dass Virtual Reality auch Sport ist. Manche zerhacken hier virtuell Baumstämme oder weichen Schneebällen aus und betreiben das Ganze so richtig als Workout“, sagt Thimm.