Schmallenbergerin möchte WM-Bronze jetzt mit Abitur veredeln

Eine neue Herausforderung fernab des Leistungssports: Die angehende Profi-Skeletoni Hannah Neise aus Schmallenberg büffelt derzeit für ihr Abitur. Zurückgekehrt ins „Hotel Mama“ erschwert der erfolgreichen Wintersportlerin des BSC Winterberg dabei die Coronakrise durchaus das Leben – sowohl sportlich als auch beruflich und in der Abi-Zeit. Gleichwohl blickt die 19-Jährige auf eine erfolgreiche Saison.

Wer Top-Talent Hannah Neise dieser Tage an der einen oder anderen steilen Straße in Schmallenberg entdeckt, muss sich nicht wundern. Unter anderem mit Sprints die Steigungen hoch versucht sich die Sportlerin fit zu halten. „Es ist anders und ungewohnt, aber man kann sich daran auch gewöhnen“, sagt Neise zu den aktuellen Veränderungen, die auch ihr post-saisonales Training beeinflussen.

Nach guten Leistungen in der abgelaufenen Saison – unter anderem Platz drei bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Winterberg – ist Neise, die normalerweise noch als älteste Bewohnerin im Sportinternat Winterberg lebt, nun Mitglied im Perspektivkader Skeleton: „Damit bin ich zufrieden und habe mein Ziel erreicht. Ich bin mal gespannt, wie das in der nächsten Saison weiterläuft.“

In der Coronakrise, in der jetzt zum Beispiel keine Einheiten in Sporthallen möglich sind, versucht sie mit Workouts daheim die Balance und die Fitness zu halten. „Stabilisationstraining mache ich zum Beispiel auf der Terrasse. Oder aber ich gehe joggen“, erzählt sie.

So läuft die Vorbereitung auf das Abi

Unterdessen steht für Hannah Neise die finale Phase der Vorbereitung auf ihr Abitur an. Ihre Prüfungen sind aufgrund des Coronavirus‘ um drei Wochen verschoben worden. Englisch und Sport als Leistungskurse sowie Mathe und Sozialwissenschaften: Das sind die vier Fächer, in denen Neise geprüft wird. „Wir bekommen genügend Material für die Vorbereitung für das Abitur, entweder per E-Mail oder über die Homepage unserer Schule. Außerdem sind wir in Whatsapp-Gruppen vernetzt. Der Abi-Schnitt ist mir relativ egal. Hauptsache ich hab’ das Ding dann hinterher in der Tasche“, sagt Hannah Neise und lacht.

Erfolgreich absolvieren würde Hannah Neise auch äußerst gern den Einstellungstest bei der Bundespolizei in Bad Endorf, der eigentlich nach Ostern vom 14. bis 16. April angestanden hätte, aufgrund der Krise jedoch abgesagt werden musste. „Ich kenne für den Test noch kein neues Datum und bin gespannt, wie es weitergeht.“

Eine Karriere bei der Bundespolizei – für Neise eine reizvolle Option. Und eine Laufbahn, die unter anderem bereits heimische Weltklasse-Athleten wie Skeletoni Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) oder Rennrodler David Gamm (BSC Winterberg) eingeschlagen haben.

Zuvor indes möchte Skeletoni Neise „aus dieser schwierigen Situation das Beste herausholen“. Natürlich seien auch die Osterplanungen aktuell betroffen. Das gemeinsame Brunchen müsse eben ausfallen, dafür werde im kleinen Kreis gekocht. Danach das Abitur in der Tasche zu haben – das wäre für Hannah Neise dann der passende „Nachtisch“.