SG Eversberg/H./W.: Nachfolger von Max Szafranski steht fest

Sauerland. In der Fußball-A-Kreisliga West haben zwei weitere Vereine die Trainerfrage für die kommende Saison beantwortet.

Die Suche ist abgeschlossen. Die SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel hat für die kommende Saison in der Fußball-A-Liga West den Nachfolger für Trainer Max Szafranski gefunden. Ab Sommer wird die Spielgemeinschaft von Tobias Hasenkämper trainiert, während Szafranski dann Bezirksligist SG Bödefeld/Henne-Rartal übernimmt.

Der 43-jährige Tobias Hasenkämper, der gebürtig aus Meschede-Remblinghausen stammt, wohnt seit mittlerweile 17 Jahren in Warstein. Im Sauerland war der Familienvater zuletzt im Jahr 2018 aktiv, als er ein halbes Jahr den FC Remblinghausen in der A-Liga West trainierte. „Ich habe gute Gespräche mit dem Vorstand geführt und direkt gemerkt: Es passt“, sagt Hasenkämper und fügt hinzu: „Wenn die aktuelle Saison nicht weitergehen sollte, dann haben manche Jungs bis zum Sommer ein Dreivierteljahr nicht mehr vor den Ball getreten. Außerdem kenne ich nur ein paar Spieler und so fangen alle unter meiner Regie wieder bei Null an.“ Volker Nölke, Sportlicher Leiter der Spielgemeinschaft, betont: „Es ist vielleicht gar nicht schlecht, jemanden von extern geholt zu haben. Unter Tobias muss sich jeder Spieler neu beweisen. Außerdem sorgt ein neuer Trainer für neue Impulse.“

Unter der Regie von Max Szafranski, dem aktuellen Coach, hat sich die SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel in der A-Liga etabliert und rangiert zurzeit auf Platz neun. Nölke: „Wir haben keine Max-Kopie gesucht. Vielmehr werden unter Tobias die Karten neu gemischt.“

Hesse geht in seine dritte Saison

Der FC Cobbenrode hat ebenfalls die Trainerplanungen für die Spielzeit 2021/2022 abgeschlossen Die erste Mannschaft, aktuell Tabellensiebter der A-Liga West, wird weiter von Dieter Hesse trainiert. Der 56-Jährige geht damit im Sommer in seine dritte Saison beim FC Cobbenrode. Zudem werden Hubert Bathen und Burkhard Stengritt weiter als Trainergespann der Reserve, die in der C-Liga West spielt, fungieren.