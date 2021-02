So schätzt Sundernerin die 2. Liga und den Konsolencup ein

Sundern-Langscheid. Kim Spreyer spielt mit dem RC Sorpesee in der 2. Bundesliga Volleyball – und tritt auch beim 2. Konsolencup an. Jetzt warten wichtige Spiele.

Nur etwa 22 Stunden werden zwischen dem Ende des kommenden und dem Anschlag des übernächsten Spiels für die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee liegen. Und doch bleibt die flexibel einsetzbare Kim Spreyer vor den Partien gegen den VC Allbau Essen am Samstag, 13. Februar, 16 Uhr, und beim SC Union Emlichheim am Sonntag, 14. Februar, 16 Uhr, cool: „Ich will mir lieber nicht zu viel und am besten keinen Druck machen. Auch, wenn wir punkten müssen.“

Der Blick auf das Gesamtklassement der 2. Bundesliga Nord untermauert Spreyers Aussage. Als Tabellenvorletzter stehen die Langscheiderinnen mit zehn Punkten aus 15 Partien allein schon deshalb gehörig unter Zugzwang. Zumal der Drittletzte VfL Oythe zwar ebenfalls erst zehn Zähler eingefahren, aber vier Spiele weniger ausgetragen hat.

Der VfL ist an diesem Wochenende ebenso mit zwei Partien (beim BBSC Berlin und beim VCO Berlin) doppelt gefordert. „Wir setzen weiter alles daran, um doch noch sportlich den Klassenerhalt zu schaffen“, hatte zuletzt Linus Tepe, Teammanager und Co-Trainer des RC Sorpesee, betont.

Zwei Spiele für den RC Sorpesee: Es wird anstrengend

Dass nun zwei Partien nacheinander anstehen, sei „auf jeden Fall anstrengend. Das ist extrem zeitintensiv. Aber für den Volleyball lohnt sich das“, so Spreyer. Für sich selbst habe die 22-Jährige die Erfahrung gemacht, „mit weniger Druck und mehr Spaß besser zu spielen“.

Entspannt geht Kim Spreyer auch das Wagnis Konsolencup an. „Meine Freunde wissen, dass ich normalerweise kein Fifa spiele“, sagt die Leistungsträgerin des RCS und lacht. Zwar kassierte Spreyer in ihrem ersten Turnierspiel der zweiten Auflage des Konsolencups gleich eine deftige 0:6-Niederlage, aber für sie ist die Veranstaltung bislang „eine coole Sache“. Sie habe „freudige Reaktionen“ auf die Meldung erhalten, dass sie im Feld der 16 Teilnehmer steht.

Kim Spreyer fühlt sich im Bereich E-Sport ziemlich wohl: Für das Unternehmen SK Gaming erfüllt sie vielfältige Aufgaben. Und auch dabei gilt: am besten ohne Druck.

