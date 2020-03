Sorpesee-Trainer Julian Schallow ist in der Zwickmühle

Sundern-Langscheid. Julian Schallow, Trainer der Volleyballerinnen des RC Sorpesee, spricht über das vorzeitige Saison-Aus in der 3. Liga und die möglichen Szenarien.

In der Brust von Julian Schallow, Trainer der Volleyballerinnen des RC Sorpesee, schlagen zurzeit zwei (Sport-) Herzen. Als Anhänger von Werder Bremen würde er eine Annullierung der aktuell ausgesetzten Saison in der Fußball-Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie sofort unterschreiben. „Die Saison war bislang eine Katastrophe. Da kann uns nur noch eine Einstampfung retten“, sagt Schallow mit einem Augenzwinkern.

Ganz anders sieht er die Situation natürlich als Coach der Frauen-Mannschaft des RC Sorpesee. „Die Mädels hätten es zu 100 Prozent verdient, in die 2. Liga aufzusteigen“, stellt Schallow fest. „Zurzeit gibt es aber viel wichtigere Dinge, als unsere Situation und wie es demnächst in der gesamten Sportlandschaft in Deutschland weitergeht.“

Zeitnahe Entscheidung

Der Deutsche Volleyball-Verband hatte in der vergangenen Woche aufgrund der Corona-Krise den Spielbetrieb von der 1. Bundesliga bis zur Regionalliga vorzeitig für beendet erklärt. Für den RC Sorpesee, souveräner Spitzenreiter der 3. Liga West der Frauen, war das der „Supergau“, so Ute Schlecht, 1. Vorsitzende des Ruderclubs. Wie geht es weiter? Steigen die Volleyballerinnen aus Langscheid trotzdem in die 2. Bundesliga auf? Eine Antwort auf diese Fragen soll zeitnah getroffen werden.

„Die Entscheidung des Verbandes ist ja nicht willkürlich getroffen worden. Auch wenn wir ein Hobby auf sportlich hohem Niveau betreiben, war die Entscheidung zu 100 Prozent richtig“, erklärt Schallow. Der 37-Jährige hofft nun auf eine sportliche faire Lösung. „Ich glaube, wenn man unseren Fall isoliert betrachtet, gibt es wenige Kläger, die einen Aufstieg nicht befürworten würden. Wir waren zur Halbzeit oben und stehen jetzt oben. Bis auf eine Annullierung der Saison kann eigentlich alles passieren und wir würden trotzdem in die 2. Liga aufsteigen. Viel schwerer ist natürlich das große Ganze zu bewerten. Ich möchte nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, die nun Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg treffen müssen.“

Bock auf die 2. Liga

Eine andere Entscheidung ist bereits gefallen. Julian Schallow wird die Frauen-Mannschaft des RC Sorpesee auch in der kommenden Saison trainieren wird. „Dies war meine bislang coolste Saison als Trainer. Die Mannschaft hat Außergewöhnliches geleistet. Wir haben jetzt einfach nur Bock auf die 2. Liga“, sagt Julian Schallow.

Der RC Sorpesee hat zuletzt in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 in der 2. Bundesliga der Frauen gespielt. „In diesen zwei Jahren hat der gesamte Verein an Power gewonnen und ist seitdem auf einem anderen Level“, berichtet Schallow. Folgt nun Spielzeit Nummer drei in der 2. Liga?

Der RC Sorpesee erwartet mit großer Spannung die Entscheidung des Volleyball-Verbandes.