„Spiel der vergebenen Chancen”: RCS bleibt Vorletzter

Unterliegen im ersten Heimspiel des RC Sorpesee nach dem Re-Start der 2. Bundesliga Nord: Victoria Vornweg (rotes Trikot) und Kim Spreyer (rechts) vom RC Sorpesee in der Partie gegen BW Dingden.

Sundern. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee unterliegen beim Re-Start der Staffel Nord BW Dingden mit 0:3. Aber: Es ist mehr drin.

Der erste Teil der angestrebten Aufholjagd ist missglückt: Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee bleiben nach der 0:3 (17:25, 15:25, 24:26)-Heimniederlage gegen den SV BW Dingden das Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga Nord. Es war „ein Spiel der vergebenen Chancen”, ärgerte sich RCS-Chefcoach Julian Schallow.

Nachdem der RC Sorpesee sein letztes Punktspiel in der 2. Bundesliga Nord am 12. Dezember des vergangenen Jahres (0:3-Niederlage gegen VCO Berlin) ausgetragen hatte, war nun bereits vor dem Anschlag klar, dass der Re-Start gegen den Tabellendritten aus Hamminkeln-Dingden schwer werden würde. Gleichwohl begannen die Langscheiderinnen den ersten Durchgang nicht schlecht: Der RC Sorpesee glich zum 17:17 aus, versemmelte danach aber gleich mehrere Chancen, um selbst in Führung zu gehen. Mit einer 8:0-Serie sicherten sich die Gäste den ersten Satz (25:17).

Der zweite Durchgang startete für die Gastgeberinnen äußerst undankbar, denn der Außenseiter musste gleich einem 0:4-Rückstand hinterherlaufen. „Wir haben auch in diesem Satz nur zwei Drittel des Durchgangs mitgespielt. Das ist dann natürlich zu einfach hergeschenkt, weil wir uns zudem auch mit eigenen Fehlern selbst geschlagen haben”, ärgerte sich Schallow. „Man hat auch eine gewisse Blockade bei unserer Mannschaft gespürt”, sagte Linus Tepe, Co-Trainer und Teammanager des RC Sorpesee. Als der Satz mit 15:25 deutlich verloren gegangen war, bedeutete der 0:2-Satzrückstand bereits eine große Hypothek für den RCS.

RC Sorpesee nutzt Satzball nicht

Und dennoch: Der ist als kämpferisches Team bekannt, und genau diese Einstellung legte die Mannschaft im dritten Durchgang an den Tag. Endlich besann sich das HSK-Team auf die eigenen Stärken und konnte lange Zeit eine eigene Führung behaupten. „Gerade in Satz drei haben wir gezeigt, dass wir durchaus mithalten können. Leider ist es uns nicht gelungen, die Leistung des letzten Satzes das ganze Spiel über zu erreichen”, erklärte Schallow.

Beim Zwischenstand von 24:23 sicherten sich die Gastgeberinnen einen Satzball, um auf 1:2 zu verkürzen, doch BW Dingden gelang der Ausgleich. Im Anschluss gingen die Gäste mit 25:24 in Führung und brachten diesen ersten Matchball dann auch direkt ins Ziel. Der 26:24-Erfolg nach Verlängerung stellte den 3:0-Auswärtssieg des Teams vom Niederrhein im Schulzentrum Sundern sicher. Der RC Sorpesee muss nun im kommenden Heimspiel am Samstag, 23. Januar, 18.30 Uhr, gegen die Skurios Volleys Borken versuchen, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

RC Sorpesee: Bastert, Baumeister, Blume, Brenscheidt, Fleischer, Henkies, Hustadt, Kemper, Metger, Schumann, Spreyer, Victoria Vornweg, Vanessa Vornweg, Voß.