Stadtsportverband Arnsberg veranstaltet „Stay Home Cup“

Arnsberg. Der Stadtsportverband Arnsberg richtet eine digitale Darts-Meisterschaft aus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 18. April, ab 19 Uhr statt.

Nach der Stadtmeisterschaft im Darts Anfang Februar in der Schützenhalle von Niedereimer ist vor dem „Stay Home Cup“. Dabei zeigt sich der Stadtsportverband Arnsberg wieder einmal sehr innovativ und richtet jetzt eine digitale Darts-Meisterschaft aus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 18. April, ab 19 Uhr statt.

„Auch während der Coronakrise kann man Darts spielen. Man muss ja nicht gemeinsam vor der Scheibe stehen. Darts kann man auch an zwei verschiedenen Orten getrennt gegeneinander spielen. Da haben wir uns gedacht, warum sollen wir nicht einen digitalen Wettkampf ausrichten?“, sagt Michael Ternes, Beisitzer im Vorstand des Stadtsportverbandes Arnsberg. „Die Partien bis zum Viertelfinale finden per Skype-Übertragung statt. Die Halbfinals und das Endspiel werden wir dann per Livestream auf unserer Facebookseite übertragen.“

Steel- oder E-Dart ist egal

Am „Stay Home Cup“ können alle Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Arnsberg teilnehmen. Voraussetzung: Sie haben Skype und eine Dartscheibe (Steeldart- oder E-Dart ist dabei egal). Außerdem müssen sich die Teilnehmer bei der Anmeldung festlegen, für welchen Sportverein aus der Stadt Arnsberg sie an den Start gehen und wem sie eventuell das gewonnene Preisgeld zukommen lassen wollen. „Dies muss nicht eine Dartsabteilung, sondern kann auch der Minigolfclub, der Schwimmverein oder der Behindertensportverein sein. Jeder unserer 91 Vereine würde sich aktuell über eine kleine Spende freuen“, sagt Michael Ternes und ergänzt: „Pro Sportverein ist nur eine Nennung möglich. Trotzdem können mehrere Teilnehmer aus einem Verein an den Start gehen. Sie müssen dann nur das Preisgeld einem befreundeten Klub zur Verfügung stellen.“

Wie verläuft der „Stay Home Cup“ des Stadtsportverbandes? Turnierbeginn ist am Samstag, 18. April, um 19 Uhr. Die Aktiven spielen via Skype gegeneinander und können somit beide Scheiben sehen. Die Punkte werden entweder gemeinsam gezählt, oder man einigt sich, welcher Spieler zählen soll. Jede Vorrundengruppe bekommt außerdem eine eigene WhatsApp-Gruppe, in der die Ergebnisse übermittelt werden.

Ternes: „Die einzelnen Spiele werden zwar durch das Zählen der Punkte oder die Übermittlung der jeweiligen Ergebnisse ein wenig länger dauern, aber wir sind ja nicht auf der Flucht, sondern wollen ein wenig Abwechslung in den Corona-Alltag bringen.“ Der genaue Modus steht noch nicht fest. Da wollen die Verantwortlichen erst auf die Anmeldezahlen warten. „Danach werden wir entscheiden, wie groß die Vorrundengruppen sein werden“, teilt Ternes mit.

An der ersten Arnsberger Stadtmeisterschaft im Darts, die im vergangenen Februar ausgetragen worden ist, nahmen insgesamt 112 Amateur- und Vereins-Darter teil. „Die Veranstaltung war einfach nur der Hammer. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so viele Aktive mit diesem Wettbewerb anlocken“, sagt Michael Ternes im Rückblick auf die Titelkämpfe in der Schützenhalle von Niedereimer. „Zudem haben damals fast 300 Zuschauer die Spiele über den gesamten Tag verteilt verfolgt.“

Vier Dartsabteilungen

Wie groß das Interesse an der digitalen Darts-Meisterschaft sein wird, ist auch für Michael Ternes nur schwer zu beantworten. „Darts kommt immer mehr in Mode. Allein in der Stadt Arnsberg haben wir mit dem TuS Niedereimer, TuS Bruchhausen, TuS Voßwinkel und TuS Rumbeck vier Vereine mit einer Darts-Abteilung. Außerdem gibt es viele Menschen, die einfach aus Spaß die Pfeile fliegen lassen“, sagt Michael Ternes. „Und nicht zuletzt deswegen veranstalten wir jetzt den ,Stay Home Cup’.“

So läuft die Anmeldung

Die Anmeldung zum „Stay Home Cup“ des Stadtsportverbandes Arnsberg muss bis Samstag 18. April, um 17 Uhr erfolgen.

Anmeldungen sind nur möglich bei Michael Ternes unter Telefon 0176/39873163 (mit Whatsapp-Anschrift und Namen, Skype-Adresse sowie der Mitteilung, welcher Verein das Preisgeld erhalten soll). Die Auslosung der Spiele erfolgt am Samstag um 18 Uhr als Livestream.