STK Arnsberg 07: Sommer-Camp sorgt für Begeisterung

Arnsberg. Mit spielerischen Elementen den Spaß am Tennissport wecken und ausbauen – dieses Ziel hat der STK Arnsberg 07 bei seinem Sommer-Camp verfolgt.

Ganz gemütlich sitzen die zwölf Mädchen und Jungen an einem Tisch zusammen und stärken sich mit Kuchen und kühlen Getränken. Die kleine Verschnaufpause am Nachmittag, sie kommt für die Tennis-Kids genau zum richtigen Zeitpunkt. Einige Stunden des kräftezehrenden Spezial-Trainings beim Sommer-Camp des STK Arnsberg 07 haben sie an diesem Tag bereits absolviert.

Seit drei Jahren auch Trainer

Während die letzten Minuten der Ruhepause laufen, ist Übungsleiter Lennard Ufer schon wieder voller Tatendrang. „So, Jungs und Mädels, gleich geht`s wieder Richtung Plätze. Wir haben noch ein bisschen was vor“, lautet die Anweisung des 21-Jährigen, der beim STK 07 Arnsberg seit seinem fünften Lebensjahr Tennis spielt und seit drei Jahren auch als Vereinstrainer aktiv ist.

Beim Sommer-Camp ist Lennard Ufer für die Ausgestaltung und Durchführung des Trainings verantwortlich. Unterstützung bekommt er von vier weiteren Helfern. Einer davon ist Jugendwart Marius Sauerwald. Er betreut aber nicht nur die Mädchen und Jungen bei den einzelnen Einheiten, sondern fungiert gleichzeitig als Koch während der dreitägigen Veranstaltung.

Ansprechende Inhalte

Vor allem mit den ansprechenden Inhalten des angebotenen Trainings, will sich das Team um Lennard Ufer gegenüber dem jungen Teilnehmerkreis behaupten. „Wir wollen den Mädchen und Jungen Spielfreude am Tennis vermitteln und ihnen in diesem Zusammenhang auch das Gemeinschaftsgefühl, welches hier im Verein und überhaupt im Tennissport gelebt wird, näherbringen. Im Idealfall entstehen hier unter den Kindern neue Tennis-Freundschaften“, sagt Lennard Ufer.

Dieser verfolgte Ansatz scheint erneut Früchte zu tragen. Die Kinder verstehen sich untereinander mehr als gut. Das macht sich bei der nach Beendigung der Kuchenpause anstehenden Einheit deutlich bemerkbar. Aufgeteilt in vier Mannschaften müssen die sieben bis 16-Jährigen nun auf der roten Asche beim „Biathlonspiel“ ihre läuferische Schnelligkeit und Treffsicherheit, beim Werfen von Tennisbällen in einen Eimer, unter Beweis stellen. Einmal mehr ist für den Tennis-Nachwuchs Schwitzen angesagt.

Technik erlernen und ausbauen

Erst im Anschluss greifen sie alle wieder zum Tennisschläger, um in Gruppen sowohl beim Netzspiel als auch bei diversen Ballwechsel- und Aufschlagsübungen die erforderliche Technik zu erlernen beziehungsweise gezielt auszubauen.

Im markierten Kleinfeld üben derweil die Jüngsten unter den Teilnehmern, die Sieben- bis Achtjährigen, die Ballsicherheit ein. Eine davon ist Zoe Hoffschulte. Die Siebenjährige spielt erst seit wenigen Wochen Tennis und hat erst drei Trainingsstunden absolviert. Das Tennis-Camp ist für sie absolutes Neuland. Und doch bereitet ihr das vielfältige Programm, bestehend aus theoretischen und praktischen Spiel- und Lehraufgaben, viel Freude. „Es macht mir super viel Spaß. Ich möchte später mal eine gute Tennisspielerin werden“, sagt die Zoe Hoffschulte. Der 10-jährige Jonas Georg, der mit zwei Freunden am Sommer-Camp teilnimmt, ergänzt: „Ich will meine Koordination verbessern, um die schnellen Bälle besser abfangen und sie mit der richtigen Geschwindigkeit noch präziser in das gegnerische Feld zurückschlagen zu können.“

Überglücklich darüber, einen ereignisreichen Tag erlebt zu haben, verlassen die Jungen und Mädchen die Anlage. Die Mischung aus Spiel, Sport und ganz viel Spaß ist beim Tennis-Nachwuchs wieder einmal richtig gut angekommen. Oder wie sagt Lennard Ufer: „Eine derartige Veranstaltung fördert die individuelle sportliche und soziale Entwicklung der Kinder.“

