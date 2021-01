Student aus Hüsten trainiert im Nebenjob zwei Drittligisten

Arnsberg/Münster. Lennart Klauke lebt und studiert in der schönen Universitätsstadt Münster. Der Hüstener (27) hat zwei recht ungewöhnliche Nebenjobs.

Er ist 27 Jahre alt, lebt bei seiner Oma im Stadtteil Nienberge und studiert in der wunderschönen Universitätsstadt Münster Geschichte und Katholische Theologie im Zwei-Fach-Bachelor: Lennart Klauke aus Arnsberg-Hüsten. Im Nebenjob geht der Sauerländer aber nicht wie seine Kommilitonen kellnern, fährt Pakete aus oder gibt Nachhilfeunterricht – Klauke trainiert zwei ambitionierte Volleyball-Mannschaften in der 3. Liga.

Das sind die Aufgaben des Hüsteners

Sowohl beim Frauen-Drittligisten USC Münster II als auch beim Männer-Drittligisten TSC Gievenbeck, einem Stadtteil Münsters, arbeitet Lennart Klauke als Co-Trainer. Die Arbeit in der 3. Liga der Frauen, in der Klauke engagiert ist und in der vergangenen Saison noch Spiele gegen den mittlerweile in die 2. Bundesliga aufgestiegenen RC Sorpesee vor- und nachbereitete, ist mindestens im semiprofessionellen Bereich anzusiedeln. „Meine eigene Zeit als Zuspieler beim TV Neheim war eher lausig, ich war nicht gut. Dafür konnte ich aber immer viel besser darüber reden und analysieren”, erzählt Lennart Klauke.

Der Student übernimmt als Assistent von Cheftrainer Patrick Fielker wichtige Aufgaben bei der Erstliga-Reserve der USC-Volleyballerinnen. Klauke verfolgt die Spiele auf der Bank immer mit Laptop oder Tablet. „Ich bin für die Analyse unserer Mannschaft verantwortlich”, erklärt er, „und bewerte dabei vor allem die Kategorien Annahme, Angriff, Zuspiel und Abwehr in den Werten von null bis fünf.” Diese Aufgabe genießt für Lennart Klauke „absolute Priorität, und das ist auch so abgesprochen”. Die Münsteranerinnen rangieren in der aktuell unterbrochenen 3. Liga West derzeit auf Tabellenplatz drei: Das Ziel: der Aufstieg.

Die Expertise des , der seit dem Sommer 2018 für den USC Münster arbeitet, nutzt seit diesem Sommer auch der TSC Gievenbeck. Der Münsteraner Stadtteilklub spielt mit seiner Männermannschaft ebenfalls in der 3. Liga. Das Team von Chefcoach Michael Spratte ist in der 3. Liga West der Männer aktuell Tabellenfünfter von zwölf Mannschaften. Droht bei den vielen Trainingseinheiten – zumindest im normalen Betrieb – nicht eine Art „Overkill” für Co-Trainer Klauke? „Nein”, antwortet der 27-Jährige und lacht: „Ich bin in der Regel ein Mal pro Woche beim Training des UCS II dabei und ebenso ein Mal in der Woche bei einer Einheit des TSC Gievenbeck.”

Beim RC Sorpesee geprägt

Geprägt worden für den Volleyballsport ist Lennart Klauke einst nicht nur beim TV Neheim, sondern vor allem auch beim . Sein Vater, Dr. Thomas Klauke, hatte die Volleyballabteilung des RCS gemeinsam mit Hans Schlecht mit aufgebaut. Thomas Klauke steht dem RC Sorpesee weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, pfeift als Schiedsrichter bis hoch zur Regionalliga „und er ist auch mein kritischster Beobachter”, sagt Lennart Klauke und schmunzelt. „Ich bin in Sachen Volleyball einfach familiär vorbelastet”, sagt der Student.

In das Sauerland und zum RC Sorpesee hat nach wie vor enge Verbindungen. „Mit einem Auge verfolge ich immer, was der RCS macht”, sagt er. Für den verjüngten Stadtsportverband Arnsberg arbeitet Klauke als Pressesprecher und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit, ebenso verfügt er über einen Freundeskreis im Sauerland, der ihm wichtig ist. Heimatbesuche seien jedoch seltener geworden, und dafür sorge nicht allein die Coronapandemie. An regulären Wochenenden sei durch den Volleyballsport „mindestens ein Tag weg”, sagt Klauke: „Das macht mir aber viel Freude.”