Team SKS Sauerland NRW gründet Online-Gruppe

Die Radsport-Bundesliga-Mannschaft vom Team SKS Sauerland NRW hat jetzt am zweiten virtuellen Rennen der German Cycling Academy teilgenommen und hält sich so weiter fit. Denn aufgrund der Corona-Pandemie sind erst einmal bis Juni alle nationalen und internationalen Rennen abgesagt worden.

Vier Top-10-Plätze

Im Online-Kriterium über 20 Kilometer schrammte Jon Knolle auf dem vierten Platz nur knapp am Podium vorbei. Mit Michel Gießelmann (5. Rang), Johannes Adamietz (Neunter) und Jonas Härtig (Zehnter) schafften zudem drei weitere Sauerländer den Sprung in die Top 10. Insgesamt nahmen knapp 110 Aktive am Onlinewettkampf teil. Bei den Events der German Cycling Academy stehen regelmäßig Rennen und Trainingseinheiten auf dem Programm. Diese bieten den Fahrern gute Möglichkeiten, zu Hause auf dem Rennrad vor dem Computer einige Rennkilometer zu sammeln. Das nächste Rennen wird am kommenden Mittwoch, 15. April, um 19.45 Uhr ausgetragen. „Die Teilnahme an den Wettkämpfen ist für jeden zugänglich“, teilt Jörg Scherf aus Arnsberg-Voßwinkel, Team-Manager vom Team SKS Sauerland NRW, mit.

In Zeiten der Coronakrise hat das Bundesliga-Team aus dem Sauerland zudem eine eigene Online-Gruppe unter dem Namen „Team Sauerland NRW und Friends“ auf dem Internetportal Strava (www.srava.com) gegründet. Strava ist ein soziales Netzwerk zum internetbasierten Tracking sportlicher Aktivitäten, wie Radfahren, Joggen, Schwimmen, Skifahren oder Rudern. Betrieben wird die Seite vom gleichnamigen Unternehmen mit Sitz in San Francisco in den USA.

Auch Marcel Sieberg ist dabei

„In den ersten 24 Stunden haben sich unserer Gruppe schon mehr als 60 Rennfahrer und Freizeitsportler angeschlossen“, berichtet Jörg Scherf. Prominentestes Mitglied ist der mehrmalige Tour-de-France-Fahrer Marcel Sieberg vom World Tour Team Bahrain-McLaren.

„Dieser Club ist nicht nur ein Zeitvertreib in unserer rennfreien Zeit. Wir möchten ein Netzwerk aufbauen und werden immer wieder kleine Wettbewerbe oder Aktionen mit unseren Sponsoren durchführen“, erklärt Wolfgang Oschwald., Trainer vom Team SKS Sauerland NRW.