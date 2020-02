Technische Probleme: HSK-Sportlerwahl vorerst ausgesetzt

Die 23. HSK-Sportgala findet am 28. März in Olsberg statt.

Sauerland. Weil technische Probleme bei Umfragen vorliegen, muss die finale Abstimmung zur HSK-Sportlerwahl vorerst ausgesetzt werden. So geht’s weiter.

Ehe die Auszeichnungen auf der großen Bühne des Olsberger Konzertsaals im Zuge der 23. HSK-Sportgala am Samstag, 28. März, erfolgen, steht nun zuvor noch die finale Abstimmungsrunde der HSK-Sportlerwahl an. Alle Nominierten in den vier Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2019 sowie Gerd-Winkler-Ehrenpreis stehen jetzt fest – und hoffen im nächsten Schritt auf möglichst viele Stimmen bei der HSK-Sportlerwahl.

Wichtige Informationen für Nutzer

Leider verhindern größere technische Probleme derzeit, dass die Umfrage durchgeführt werden kann. Die finale Abstimmung zur HSK-Sportlerwahl ist deshalb vorerst ausgesetzt. Das Technikteam dieser Zeitung bemüht sich mit Hochdruck darum, eine Lösung herbeizuführen. Wir informieren Sie, sobald es Neuigkeiten gibt.

Wichtig ist: Keine bislang abgegebene Stimme geht verloren. Gegebenenfalls wird das ursprünglich bis Sonntag, 16. Februar, angesetzte Votum zur HSK-Sportlerwahl verlängert.

Die besten Athleten der jeweiligen Kategorien der HSK-Sportlerwahl werden dann zum Galaabend am Samstag, 28. März, eingeladen, an dem schließlich Sieger und Platzierte verkündet werden. Auch die 23. Ausgabe der HSK-Sportgala will vor allem den Sportlern eine breite Bühne geben, die Zuschauer aber auch mit einem stimmungsvollen Unterhaltungsprogramm überzeugen.