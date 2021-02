Trainersituation in den A-Ligen: Wer geht und wer bleibt?

Sauerland. Mit welchem Chef-Coach oder Trainergespann gehen die Fußball-A-Kreisligisten aus dem Sauerland in die kommende Saison?

Im Kreis Arnsberg sind die Vereine schon sehr weit fortgeschritten. Bereits zwölf Klubs haben sich auf der Trainerposition festgelegt und setzen dabei auf Kontinuität. In den A-Ligen Ost und West haben sich dagegen erst knapp 50 Prozent der Vereine entschieden, wer in der Spielzeit 2021/2022 auf der Trainerbank sitzen wird.

Nachfolgend eine Übersicht unserer Zeitung über den bisherigen Stand in den drei Fußball-A-Kreisligen im Sauerland. Nicht berücksichtigt sind der FC Mezopotamya Meschede und der TuS Hachen, die ihre Mannschaften vom Spielbetrieb zurückgezogen haben.

A-Kreisliga Arnsberg

In der A-Liga Arnsberg ist lediglich beim TuS Langenholthausen II, SuS Langscheid/Enkhausen II, der SG Herdringen/Müschede und der SG Holzen/Eisborn die Trainerfrage noch nicht geklärt.

SV Bachum/Bergheim: Tobias Walter bleibt (seit 14. Januar 2020 im Amt).

SV Affeln: Cesare De Leo (noch SuS Langscheid/Enkhausen II) für Dennis Thomée und Pietro Guerrieri (Ziel unbekannt beziehungsweise TuS Lenhausen).

FC Neheim-Erlenbruch: Hassan Ghulmi und Amer Siala bleiben (seit 8. April 2016 im Amt).

SG Balve/Garbeck: Jan Gajewski bleibt (seit 1. Juli 2018 im Amt).

SuS Westenfeld: Eugen Freier für Faton Veseli.

TuS Langenholthausen II: Thomas Cordes, Zukunft offen (seit 19. Februar 2019 im Amt).

SSV Küntrop: Frederik Wördemann bleibt (seit 14. Oktober 2020 im Amt).

SV Arnsberg 09: Dominic Lohaus bleibt (seit 19. April 2019 im Amt).

2 Korriku Sundern: Faruk Zeqiri bleibt (seit 21. Januar 2020 im Amt).

TuS Sundern II: Marco Pometti bleibt (seit 1. Juli 2018 im Amt).

SV Hüsten 09 II: Peter Strojnowski und Thomas Köhler bleiben (seit 19. Februar 2017 beziehungsweise seit 1. Juli 2020 im Amt).

SG Herdringen/Müschede: Peter Kozok und Daniele Murgo, Zukunft offen (seit 1. Juli 2019 im Amt).

SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld: Jonas Schmidt bleibt (seit 1. Juli 2020 im Amt).

SuS Langscheid/Enkhausen II: Der Verein ist für seine zweite Mannschaft noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Cesare De Leo (zum SV Affeln).

SG Holzen/Eisborn: Christian Rausch, Zukunft offen (seit 12. Januar 2020 im Amt).

DJK GW Arnsberg: Tim Scharping bleibt (seit 1. Januar 2020 im Amt).

A-Kreisliga West

In der Fußball-A-Kreisliga West hat als vorerst letzter Verein der FC Remblinghausen die Trainerfrage beantwortet.

„Eine Verlängerung mit Dirk Startenschulte-Huss stand für uns außer Frage. Seine Arbeit und seine aufgeschlossene Art finden guten Anklang“, sagt Michael Halberstadt, Fußball-Abteilungsleiter des FC Remblinghausen. „Es macht Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Alle ziehen sehr gut mit, was sich in den Ergebnissen und der Tabelle widerspiegelt“, ergänzt Chef-Coach Dirk Stratenschulte-Huss. Der FC Remblinghausen ist aktuell Tabellenfünfter in der A-Liga West.

SSV Meschede: Lars Rathke und Ünal Görgün bleiben (seit 1. Juli 2019 beziehungsweise seit 20. Dezember 2018 im Amt).

FC Fleckenberg/Grafschaft: Enrico Ledda bleibt (seit 1. Juli 2018 im Amt).

TV Fredeburg: Julian Steringer bleibt (seit 1. Juli 2018 im Amt).

FC Fatih Türkgücü Meschede: Ekrem Yavuzaslan, Zukunft offen (seit 1. Juli 2019 im Amt).

FC Remblinghausen: Dirk Stratenschulte-Huss bleibt (seit 1. Juli 2019 im Amt).

SG Reiste/Wenholthausen: Udo Dröge bleibt (seit 1. Juli 2017 im Amt).

FC Cobbenrode: Dieter Hesse, Zukunft offen (seit 1. Juli 2019 im Amt).

SG Berge/Calle-Wallen: Robert Pilgram bleibt (seit 1. Juli 2018 im Amt).

SG Eversberg/Heinrichtsthal/Wehrstapel: Der Verein sucht noch einen Nachfolger für Max Szafranski.

BC Eslohe II: Mutlu Yamac bleibt (seit 1. Juli 2017 im Amt).

SV Dorlar/Sellinghausen: Markus Nagel und Rochus Bürger für Sebastian Schauerte (legt eine Pause ein).

SV Schmallenberg/Fredeburg II: Fadil Raci, Zukunft offen (seit 1. Juli 2020 im Amt).

TV Fredeburg II: Der Verein sucht für seine zweite Mannschaft noch einen Nachfolger für Fabien Rams (wechselt als Torhüter in den Kader der ersten Mannschaft).

SC Kückelheim/Salwey: Martin Kelber bleibt (seit 1. Juli 2020 im Amt).

A-Kreisliga Ost

In der A-Liga Ost könnte es in der neuen Saison einen Zusammenschluss zwischen der SG Dreilar/Hesborn und dem FC Nuhnetal zu einer neuen Spielgemeinschaft geben. Beide Vereine haben deswegen die Trainerfrage erst einmal hinten an gestellt. Der Coach mit der bislang längsten Amtszeit ist Matthäus Gerling von der SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen. Der 37-Jährige könnte im Sommer in sein neuntes Trainerjahr gehen.

SG Dreislar/Hesborn: Nils Rogacki, Zukunft offen (seit 1. Juli 2020 im Amt).

TSV Bigge-Olsberg: Marcus Wahle bleibt (seit 1. Juli 2019 im Amt).

FC Nuhnetal: Frank Werth, Zukunft offen (seit 8. Januar 2018 im Amt).

SG Giershagen/Hoppecketal/Padberg: Spiro Manis, Zukunft offen (seit 1. Juli 2020 im Amt).

BV Alme: Murat Karakoc bleibt (seit 1. Juli 2020 im Amt).

SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal: Thorsten Gahler und Tobias Herlitschka Zukunft offen (seit 1. Juli 2020 im Amt).

FC Bruchhausen/Elleringhausen: Stephan Kohl für Andreas Hogrebe.

VfB Marsberg II: Marko Sprenger, Zukunft offen (seit 1. Juli 2017 im Amt).

SG Altenbüren/Scharfenberg: Sebastian Hillebrand bleibt (seit 1. Juli 2018 im Amt).

SV Brilon II: Eren Yildiz, Zukunft offen (seit 1. Juli 2018 im Amt).

TuS Velmede-Bestwig: Patrick Neves, Zukunft offen (seit 1. Juli 2020 im Amt).

TuS Medebach: Tim Köster, Zukunft offen (seit 11. August 2018 im Amt).

SG Siedlinghausen/Silbach: Sven Kruse bleibt (seit 1. Januar 2018 im Amt).

SG Madfeld/Bleiwäsche: Christopher Willhuber, Zukunft offen (seit 1. Juli 2019 im Amt).

SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen: Matthäus Gerling, Zukunft offen (seit 28. April 2014 im Amt).