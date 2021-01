TuS Medebach: Diese Challenge weckt wieder Wettkampfgeist

Medebach. Rund um den TuS Medebach findet ab 27. Januar eine abwechslungsreiche Challenge statt. Was die Aufgaben sind – und wie man einsteigt.

Vier Wochen lang jeden Tag eine neue Aufgabe erfüllen – das hört sich aus Sportlersicht in der langwierigen Pandemiezeit verlockend an. Wenn man dann dem eigenen beziehungsweise wohlgesonnenen Verein noch in einem direkten Wettkampf gegen einen anderen Klub helfen kann, sollte dies für mächtig Motivation sorgen. mit seiner Aktion „Schlag den TuS”.

„Wir freuen uns auf eine spannende Challenge, viele Teilnehmer und jede Menge Spaß.

Lasset die Spiele beginnen!”, verkündet der TuS Medebach via Facebook. Im Zuge seines nun ausgerufenen Wettbewerbs tritt der Klub gegen den Nachbarverein TuS Usseln an. Vier Wochen lang werden die Teilnehmer der Challenge, egal, ob sie Mitglieder in einem der Vereine sind oder nicht, Aufgaben erfüllen und damit helfen, das Punktekonto ihres Favoriten hochzuschrauben.

Los geht's am Mittwoch, 27. Januar, mit der Aufgabe, einen Fünf-Kilometer-Lauf zu bestreiten. Am Donnerstag, 28. Januar, folgt die Herausforderung, bereits vor 8 Uhr morgens sportlich aktiv zu sein, am Freitag, 29. Januar, geht es dann um eine Schätzfrage – und so geht es vier Wochen lang bis Dienstag, 23. Februar, weiter.

So funktioniert die Challenge des TuS Medebach

Eine Aktivität mit einer Mindestdauer von 20 Minuten wird als sportliche Aktivität gewertet. Der Teilnehmer muss dann am für die jeweilige Aufgabe geforderten Tag spätestens bis 23.59 Uhr via Foto, Screenshot oder Video dokumentieren, dass die Aufgabe tatsächlich erledigt worden ist. Trifft die Anzahl an Mindesteinsendungen ein, so erhält der jeweils begünstigte Klub einen Ball als Symbol. Zusätzliche Einsendungen werden symbolisch mit Sternen hinzu addiert.

Dokumentiert werden müssen die erreichten Aktivitäten beispielsweise via Handy-Apps wie Strava oder per GPS-Sportwatch. Ersichtlich für die Auswertung müssen relevante Daten wie die Anzahl der zurückgelegten Schritte, die absolvierte Strecke und das Datum sein.

Anmelden müssen sich Interessierte für die Challenge "Schlag den TuS" nicht. Auch das Aussetzen einzelner Tage ist möglich. Wer Aufgaben an 22 Tagen oder mehr erledigt hat, hat in der Einzelwertung die Chance, sich einen von insgesamt zehn Preisen zu sichern. Der Verlierer kümmert sich mit zwei Kisten Bier und 50 Bratwürstchen darüber hinaus um die passende Bewirtung.

Über die Sozialen Medien wie Facebook und Instagram sowie die Homepage (tus-medebach.de) informiert der TuS Medebach über den aktuellen Zwischenstand der Challenge. Alle Einsendungen gehen entweder per WhatsApp an die zentrale Telefonnummer 0177/7033476 oder per E-Mail an: schlagdentus@web.de