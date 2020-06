TuS Rumbeck hat bereits den Grünke-Nachfolger gefunden

Arnsberg-Rumbeck. In der Fußball-Abteilung des TuS Rumbeck wird es demnächst einen Wechsel in der Vorstandsetage geben.

Abteilungsleiter Bernd Grünke wird im März 2021 sein Amt zur Verfügung stellen. Der TuS Rumbeck hat aber schon jetzt mit Danny Flinkerbusch einen Nachfolger gefunden.

„Bernd Grünke ist im ganzen Fußballkreis Arnsberg als kompetenter Fußball-Fachmann bekannt. Für einen großen Abgesang ist es noch zu früh, aber wir bedauern schon jetzt sein Ausscheiden“, teilt der Vorstand der Fußball-Abteilung des TuS Rumbeck mit.

Nachfolger Danny Flinkerbusch wird aber nicht erst im März 2021 sein Amt antreten, sondern gemeinsam mit Bernd Grünke bereits jetzt kommissarisch als Fußball-Abteilungsleiter tätig sein.

Der 33-jährige Danny Flinkerbusch ist verheiratet und Vater eines kleinen Sohnes. Von 2004 bis 2016 war er zwölf Jahre lang Betreuer der ersten Senioren-Mannschaft des TuS Oeventrop. Zudem war sein Opa Berni Flinkerbusch im Jahr 1979 Trainer des TuS. Rumbeck.

Perfekter Übergang

„Wir haben hier eine hervorragende Situation geschaffen, um demnächst den perfekten Übergang der Abteilungsleitung zu vollziehen“, sagt Stephan Kersch, 1. Vorsitzende der Fußball-Abteilung des TuS Rumbeck, und ergänzt: „Ich bin bereits jetzt von der Motivation und dem Tatendrang, den Danny an den Tag legt, begeistert. Er wird ab sofort alle Kompetenzen erhalten, die er benötigt, und die ihm als Abteilungsleiter zustehen. Bernd wird ihn unterdessen anlernen.“

Der TuS Rumbeck geht damit mit zwei gleich Fußball-Abteilungsleitern in die neue Punktspielsaison. Dabei wird die erste Senioren-Mannschaft erstmals in der Vereinsgeschichte in der Fußball-Bezirksliga an den Start geben. Die Mannschaft von Trainer Daniel Struwe hat sich den Aufstieg in der zurzeit unterbrochenen und vor dem Abbruch stehenden Saison in der A-Liga Arnsberg gemeinsam mit dem TuS Oeventrop gesichert.