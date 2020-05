TuS Rumbeck steht vor Aufstieg in die Bezirksliga

Der TuS Rumbeck wird als Tabellenzweiter der A-Liga Arnsberg nun doch mit großer Wahrscheinlichkeit in die Bezirksliga aufsteigen. Zudem hat der Arnsberger Kreisvorstand die Aufstiegsfrage in den Kreisligen geregelt.

Die Ständige Konferenz des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, an der unter anderem die 29 Kreisvorsitzenden teilnahmen, hat der Empfehlung des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA), die Saison 2019/2020 vorzeitig mit Auf- und ohne Absteiger zu beenden, zugestimmt. Allerdings mit einer geringfügigen Anpassung. In den A-Ligen wird bei der Aufstiegsregelung nicht, wie erst vorgesehen, das Torverhältnis zählen.

Somit wird aus der A-Liga Arnsberg neben dem TuS Oeventrop auch der TuS Rumbeck in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen. Beide Teams liegen aktuell punktgleich mit 43 Zählern aus 20 Spielen auf dem ersten Platz und sind nur durch einen Treffer in der Tordifferenz getrennt. Wenn jetzt der Außerordentliche Verbandstag, der Mitte Juni stattfinden soll, der Empfehlung der Ständigen Konferenz folgt und die Saison vorzeitig abgebrochen wird, steht der TuS Rumbeck als Aufsteiger in die Bezirksliga fest.

„Wer hätte vor zehn Jahren damit gerechnet, unseren kleinen Verein in der ,Bundesliga des Sauerlandes’ zu sehen? Wahrscheinlich niemand“, teilte der TuS Rumbeck auf seiner Facebookseite mit. „Die Bezirksliga wird ein großes Abenteuer, aber wir verspüren große Lust darauf, dieses anzugehen. Vorausgesetzt, die Empfehlung wird auf dem Außerordentlichen Verbandstag im Juni endgültig beschlossen“, ergänzte TuS-Vorsitzender Stephan Kersch.

So gut wie perfekt ist aber nicht nur die Aufstiegsregelung in den überkreislichen Ligen. Auch der Kreisfußballausschuss des Kreises Arnsberg hat in einer Video-Konferenz entschieden, an der ursprünglichen Aufstiegsregelung in den Kreisligen festzuhalten. „Absteiger wird es nicht geben“, teilte Michael Ternes, Vorsitzender des Kreisfußballschusses des Kreises Arnsberg, mit. Damit würden folgende Mannschaften aufsteigen.

Das sind die Aufsteiger

Von der B- in die A-Kreisliga: TuS Langenholthausen II, SuS Langscheid/Enkhausen II und TuS Hachen.

Von der C- in die B-Kreisliga: SSV Stockum, FC Tricolore und SV Bachum/Bergheim II.

Von der D- in die C-Kreisliga: FC Neheim-Erlenbruch II und SG Holzen/Eisborn II.

So wird die A-Liga aller Voraussicht nach in der Saison 2020/21 mit 17 Mannschaften an den Start gehen. In der B-Liga werden 16 Mannschaften und in der C-Liga zwölf Teams spielen. In der D-Liga würden dann voraussichtlich neun Mannschaften an den Start gehen.