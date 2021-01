TuS Sundern: Das Erfolgsmodell "Röhrtalschmiede"

Sundern In der "Röhrtalschmiede" des TuS Sundern sind rund 400 Jugendliche in 16 Nachwuchs-Mannschaften aktiv.

Sundern. "Am Anfang sind wir für die Bezeichnung ,Röhrtalschmiede' teilweise belächelt worden", sagt Eric Wachholz, Fußball-Abteilungsleiter des TuS Sundern. Mittlerweile ist aus dem Projekt ein Erfolgsmodell geworden.

Zur Jugendabteilung des TuS Sundern, die seit Juni 2016 „Röhrtalschmiede“ heißt, gehören aktuell rund 400 Jugendliche. „Die Nachwuchsabteilung in Röhrtalschmiede umzutaufen, war natürlich ambitioniert, aber wir haben das Ganze inzwischen mit Leben gefüllt – und mittlerweile ist es eine perfekte Institution", teilt Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des TuS Sundern, mit. Der Verein nimmt aktuell mit 16 Juniorinnen- und Junioren-Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die A-, B-, C- und D-Junioren spielen jeweils überkreislich.

Vier Teams spielen überkreislich

Die A-Junioren des TuS Sundern überwintern in der Bezirksliga 4 punktgleich mit Spitzenreiter RW Lüdenscheid (beide 13 Zähler aus fünf Partien) auf Platz zwei. Die B-Junioren liegen in der Landesliga 2 auf dem zehnten Rang und damit dem ersten Nichtabstiegsplatz, während die C-Junioren die Tabelle der Bezirksliga 4 mit 15 Punkten aus fünf Spielen anführen. Überkreislich um Punkte spielen auch die D-Junioren des TuS Sundern. Die Mannschaft ist aktuell Tabellenneunter der Bezirksliga 6.

"Aus diesem Fundus an talentierten Fußballerinnen und Fußballern sollen natürlich in erster Linie unsere eigenen Seniorinnen- und Senioren-Mannschaften profitieren", berichtet Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des TuS Sundern. So werden im kommenden Sommer 20 Spieler aus dem A-Junioren- in den Seniorenbereich wechseln. 15 davon werden auf jeden Fall ihren Weg beim TuS Sundern fortsetzen. "Aus Vision ist Wirklichkeit geworden. Mächtig stolz macht mich nicht nur die Anzahl der Spieler, die demnächst ihre ersten Schritte im Seniorenbereich bei uns machen werden, sondern jeder einzelne Spieler ist ein richtig toller junger Mann, deren Entwicklung wir durch die ,Röhrtalschmiede' begleiten durften und weiter begleiten werden. Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Andreas Mühle.

Dank an die Übungsleiter

Auch Paolo Brunetti, Jugendleiter des TuS Sundern, sieht den Verein mit seiner Nachwuchsarbeit auf dem richtigen Weg. „Wir sind natürlich sehr stolz auf unsere jungen Wilden, die einen super Schritt in ihrer Ausbildung gemacht haben. Alle haben ein großes Potenzial und können unsere Seniorenmannschaften hervorragend unterstützen“, berichtet Brunetti, der sich vor allen bei den Übungsleitern für ihre Arbeit bedankt. „Mein Dank gilt insbesondere unseren Trainerinnen und Trainern, die einen großen Anteil an dieser außergewöhnlichen und hohen Durchlässigkeit haben. Gleichzeitig ist es für uns Verantwortliche eine Verpflichtung, den eingeschlagene Weg und das Konzept der ,Röhrtalschmiede' auch im fünften Jahr fortzuführen."

Wann der Nachwuchs des TuS Sundern in Zeiten der Corona-Pandemie das Training wieder aufnehmen darf, steht zurzeit in den Sternen. Eric Wachholz: "Durch Corona hat sich natürlich viel verändert. Trotzdem werden wir weiter unseren Schwerpunkt auf die Nachwuchsarbeit legen."