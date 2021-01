VfB Marsberg: Bender vor Zusage und zwei Spieler reaktiviert

Marsberg Der Fußball-Bezirksligist VfB Marsberg hat zwei Spieler reaktiviert. Zudem soll bald die Trainerfrage beantwortet werden.

Marsberg. Der VfB Marsberg hat für die verbleibenden Punktspiele in der Fußball-Bezirksliga 13 zwei Spieler reaktiviert und wird zudem mit Trainer Paul Bender in Kürze über eine Vertragsverlängerung sprechen.

Der gebürtige Ukrainer Paul Bender ist nach 2004, 2012 und 2014 bereits zum vierten Mal als Trainer in der Diemelstadt im Einsatz. Sein größter Erfolg als VfB-Coach war im Jahr 2010 der Aufstieg in die Landesliga. „Wenn die Verantwortlichen meinen, ich sei weiterhin der Richtige, und sich das Traineramt mit meiner beruflichen Situation vereinbaren lässt, werde ich beim VfB Marsberg weitermachen“, teilt Paul Bender mit. „Wir werden in den nächsten zwei bis drei Wochen mit Paul das Gespräch suchen. Von unserer Seite ist die Tendenz klar: Wir wollen mit Paul verlängern. Er ist ein qualifizierter Trainer, der mit Herzblut und totalem Engagement bei der Sache ist“, ergänzt Johannes Picht, der als ehemaliges Präsidiumsmitglied bei den Gesprächen mit Paul Bender dabei sind wird.

Nur vier Zähler Vorsprung

Der VfB Marsberg ist im vergangenen Sommer nach insgesamt zwölf Jahren Zugehörigkeit in der „Bundesliga des Sauerlandes“ in die Bezirksliga 13 umgruppiert worden. Nach bislang acht ausgetragenen Partien rangiert die Mannschaft mit zehn Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt bei einem mehr ausgetragenen Spiel allerdings nur vier Zähler.

Damit der Verein aus der Diemelstadt nicht noch weiter in den Tabellenkeller abrutscht, hat der VfB Marsberg zwei ehemalige Spieler reaktiviert. Stürmer Jan Kupitz, der im Sommer 2019 aus beruflichen Gründen aufgehört hat, gehört ab sofort wieder zum Kader. Auch Marvin Kowalleck, der Anfang März 2019 in Hüingsen sein bislang letztes Punktspiel im VfB-Trikot bestritten hat, steht wieder zur Verfügung.

Neue Staffel ist stärker

Die Spieler des VfB Marsberg halten sich zurzeit in Eigenregie fit. „Ich habe die Jungs gebeten, sich wenigstens zweimal in der Woche zu bewegen“, berichtet Paul Bender, für den der Klassenerhalt oberste Priorität hat. „In der Bezirksliga 13 gibt es mehr gute Mannschaften als in der ,Bundesliga des Sauerlandes'. In jeder Truppe stehen drei bis vier Spieler, die im Paderborner Land alle schon höher gespielt haben. Die können dann ein Spiel ganz alleine entscheiden. Sollte die Saison bei einem Abbruch nach der 50-Prozent-Regel gewertet werden, wird es ganz eng für uns.“

Ob und wann die zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Fußballsaison in Westfalen fortgesetzt wird, steht bislang noch nicht fest. "Man sollte nichts überstürzen und abwarten, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt", sagt Paul Bender und ergänzt: "Es gibt zurzeit wichtigeres als den Amateurfußball.“